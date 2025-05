Foligno, 5 mag. 2025 – Il Parco di Colfiorito, nel territorio comunale di Foligno, sarà protagonista domenica 11 maggio, nell’ambito del progetto nazionale ‘Cammini Aperti’, attraverso un itinerario che percorrerà una parte del Cammino Lauretano.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere il turismo lento e sostenibile per offrire l’opportunità di scoprire l’Italia a piedi, vivendo esperienze autentiche in mezzo alla natura. Nel 2024 l’iniziativa ha riscosso un grande successo, quest’anno ‘Cammini Aperti’ si presenta in una veste nuova, con un’edizione speciale legata al Giubileo.

Le escursioni saranno tutte gratuite e prenotabili in anticipo perché a numero chiuso. Saranno dedicate alla scoperta di alcune delle vie storiche più suggestive di varie parti d’Italia e progettate per far immergere i partecipanti nella storia e nella cultura del territorio. Gli itinerari coinvolgeranno tre importanti cammini spirituali: Vie e Cammini Lauretani, Cammino di San Benedetto, Vie e Cammini di San Francesco.

Saranno 27 gli eventi gratuiti che si svolgeranno sabato 10 e domenica 11 maggio nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. Foligno sarà presente con il territorio degli Altopiani di Colfiorito: si avrà l’opportunità di scoprire l’antica Via Lauretana, cammino di antichissima tradizione mariana che unisce il Santuario della Santa Casa di Loreto nelle Marche, la Basilica di San Francesco ad Assisi e la Basilica di San Pietro in Roma.

Un’escursione nel cuore del Parco regionale di Colfiorito,racchiuso tra prati, altopiani carsici e la sua palude di montagna. Un luogo dove storia, natura e memoria si incontrano. Prima della partenza e al rientro, sarà possibile visitare i musei di Colfiorito (Museo Naturalistico, Memoriale e MAC). L’iniziativa è gratuita ma è a numero chiuso, pertanto è richiesta la prenotazione obbligatoria al link seguente:

https://camminiaperti.net/foligno-colfiorito/

(9)