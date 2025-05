Terni, 8 mag. 2025 – L’Associazione “Lo Scoiattolo-ETS” è un Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS dal 2024 e all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (A.I.C.S.) dal 2025.

Nasce l’8 maggio 2000 dall’esperienza adottiva di una coppia che ha unito la propria esperienza a quella di professionisti nel campo minorile, per rispondere all’esigenza dei bambini abbandonati ad avere una famiglia. Nello stesso anno l’Associazione è stata riconosciuta dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e inclusa nel primo elenco degli Enti autorizzati a seguire le procedure adottive.

Ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da parte della Prefettura di Terni nel 2002, dal 30 maggio 2005 l’Associazione è iscritta all’Anagrafe unica delle Onlus e da allora si impegna ogni giorno nella tutela e nel supporto dell’infanzia, nel pieno rispetto della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (L’Aja, 29 maggio 1993).

Attualmente è accreditata e autorizzata a svolgere procedure adottive in Europa (Bulgaria, Federazione Russa, Moldavia, Ucraina e Ungheria), in Africa (Ghana), in Asia (Cambogia,India e Kazakhistan) e in America (Bolivia, Colombia, El Salvador e Haiti).

La sede centrale de Lo Scoiattolo-ETS è a Terni, ma copre tutto il territorio nazionale grazie alle altre 9 sedi operative dislocate presenti in Lombardia (Saronno), Veneto (Vicenza), Emilia – Romagna (Castel Maggiore), Toscana (Firenze), Friuli-Venezia Giulia (Udine), Sardegna (Cagliari), Lazio (Frosinone), Calabria (Jonadi), Puglia (Massafra), e a 3 sportelli regionali in Sicilia (Catania), Lazio (Roma) e Marche (Loreto).

L’Associazione, ad oggi, ha concluso ben 644 pratiche di adozioni internazionali che hanno visto l’ingresso in famiglie italiane di 742 bambini stranieri; ciò grazie al supporto, alla formazione e all’assistenza degli adottanti, in Italia e all’estero, prima durante e dopo l’adozione, nonché il supporto per l’inserimento del minore.

Lo Scoiattolo-ETS è coinvolto anche in attività di cooperazione internazionale e di sostegno a distanza.

In materia di cooperazione internazionale partecipa autonomamente e in partnership con altri Enti in progetti solidali, nel rispetto della propria mission: la garanzia e la tutela dei diritti dei minori, il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie disagiate e il diritto all’istruzione.

Tra i tanti progetti ancora in essere, va senz’altro evidenziata l’attività di cooperazione in Cambogia, dove l’Associazione ha aperto nella città di Phnom Penh una scuola primaria propria frequentata da circa 40 bambini, e una scuola professionale per ragazzi adolescenti, che hanno l’opportunità di specializzarsi come idraulico-elettricista, meccanico, tecnico informatico, sarta e parrucchiera per avere così la possibilità di acquisire le competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Entrambe le strutture sono riconosciute dall’Autorità centrale cambogiana.

Con l’autorizzazione dell’Autorità della regione di Siem Riep, sempre in Cambogia, sono stati avviati (e quasi ultimati) i lavori per la costruzione di una biblioteca.

Il 25° anno di attività de Lo Scoiattolo-ETS rappresenta un traguardo importante in termini di risultati e riconoscimenti raggiunti, ma allo stesso tempo uno stimolo costante a continuare ad operare sempre meglio per il raggiungimento degli obiettivi solidali che l’Associazione da sempre si prefigge.

(3)