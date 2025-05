Oggi è il giorno del Calendimaggio dei Piccoli, dello spettacolo per i 50 anni degli Sbandieratori e dei cortei in notturna

ASSISI, 9 maggio 2025 – – Madonna Primavera è Magnifica: vincendo tregge e un avvincente tiro della fune, e lasciando solo il tiro delle Balestre ai rivali di Parte de Sopra (per un solo punto, 125 a 124), i partaioli rossi eleggono Monna Francesca Berretti quale Regina della Festa.

Prima delle gare di agilità e abilità, durante le quali è stato dato anche lo storico annuncio dell’habemus Papam ed è stato suonato a festa anche la Campana delle Laudi cittadina insieme a quella delle chiese della Città, le due Parti hanno introdotto le loro Madonne Primavera, che sono Monna Francesca Berretti, Monna Greta Muccino, Monna Amelie Rosignoli, Monna Isabella Talia e Monna Dania Tomassini (Sotto) e Monna Agnese Bernardini, Monna Sofia Chiappini, Monna Maddalena Pasquini, Monna Sara Sensi e Monna Irene Viola (Sopra).

Come noto la vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma la Parte vincitrice ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel Calendimaggio 2026 e impressionare così i giurati con le rievocazioni di vita medioevale in notturna.

L’edizione 2025 del Calendimaggio di Assisi, visibile anche in streaming grazie alla collaborazione con Umbria Webcam (https://www.calendimaggiodiassisi.com/dirette/) continuerà venerdì 9 maggio con “Lo Spettacolo”: il venerdì pomeriggio in piazza del Comune ci sarà il Calendimaggio dei Piccoli, che si sfideranno sulla base di tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bimbi fini a 12 anni compiuti). Seguirà lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi. A sera, dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della Campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco.

Infine, domani, sabato 10 maggio, è il giorno de “La Sfida”: dalle 15.30, dopo il suono della Campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, la lettura dei bandi di sfida e l’uscita dei cortei per Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare www.calendimaggiodiassisi.com e seguire le pagine Facebook https://www.facebook.com/CalendimaggiodiAssisi e Instagram https://www.instagram.com/calendimaggiodiassisi/ della manifestazione.