NARNI 9 mag. 2025 – – Fermento a Narni in vista dell’ultimo fine settimana per la 57esima edizione della Corsa all’Anello, il più atteso dagli abitanti ma anche dai numerosi turisti giunti nel borgo medievale per assistere al maestoso Grande Corteo storico in notturna del sabato sera e alla gara equestre della domenica pomeriggio che sancirà il Terziere vincitore dell’anello del 2025, nonché il miglior cavaliere in pista al Campo de li Giochi.

Dopo essersi riunito in piazza dei Priori, il Grande Corteo storico – che vedrà sfilare in ordine di arrivo dell’anno precedente, quindi, Fraporta, Santa Maria e Mezule, insieme all’associazione Corsa all’Anello – partirà alle 21 per attraversare le vie, i vicoli e le piazze a ritmo di musici e tamburi, offrendo ai presenti uno spettacolo solenne e incomparabile che rievoca la suggestiva processione in onore del patrono San Giovenale del 1371.

I circa mille figuranti indosseranno abiti che rimandano ad autorità, rappresentanze militari, cavalieri della corsa, corporazioni delle arti e nobili casate delle antiche famiglie. A precederli sarà il gruppo delle magistrature comunali e pontificie con in testa i propri gonfaloni e stendardi.

L’associazione Corsa all’Anello – Sono ben trentadue anni che l’associazione Corsa all’anello di Narni (una volta Ente) si pone l’obiettivo di una rievocazione storica il più possibilmente attinente alle fonti documentali ed iconografiche. In occasione della 25esima edizione, ovvero nel 1993, fu stabilito di prendere come riferimento storico la seconda metà del 14esimo secolo, periodo in cui furono riscritti gli Statuti cittadini (1371).

Per i cortei dei Terzieri, compreso quello delle Magistrature comunali, furono studiati degli schemi che tendono a ricreare le figure istituzionali e le famiglie della Narni dell’ultimo Trecento. Gli ultimi schemi sono inseriti nel regolamento approvato il 19 febbraio del 2024.

Il corteo del gruppo comunale di quest’anno, curato da Gabriele Fociani (responsabile della Segreteria coreografica), coadiuvato da Luana Perotti, Eleonora Prete, Gabriele Chieruzzi e Giuliano Ricci, sarà aperto dal clero seguito dalle massime autorità cittadine, sempre in base allo schema suddetto. Le figure istituzionali di allora saranno ricoperte da quelle odierne, ovvero la Giunta comunale e i componenti dell’associazione Corsa all’Anello diventeranno i notai del Podestà, il Camerlengo, il Cancelliere, i portanari, gli ufficiali della Rocca e via discorrendo.

Il sindaco Lorenzo Lucarelli vestirà il ruolo del Dominus Vicarius, don Sergio Rossini, parroco della Concattedrale di San Giovenale, sarà Luca Bertini, vescovo di Narni dal 1371 al 1377. Ci saranno poi anche figure storicamente esistite, come i tre banditori citati negli Statuti, ossia Pellegrino di Nello, Giannuccio di Stefano e Mancia di Lucetello, e il primo Governatore della Rocca, il nobile francese Giovanni di Novico.

Le donne che hanno cariche istituzionali odierne, non potendo rappresentare alcun ruolo di potere presente nella Narni del Trecento perché di esclusiva pertinenza maschile, per ovvi motivi di ricostruzione storica, saranno presenti solo alla fine del Corteo: rappresentanti istituzionali, della Regione Umbria, del Comune di Narni e, per l’associazione Corsa all’Anello, la neoeletta presidente Patrizia Nannini.

I TRE TERZIERI

Per quanto riguarda Mezule, come nel caso del corteo che ha accompagnato la Benedizione dei cavalieri, a essere messi in risalto saranno i colori del Terziere e i cavalieri; l’allegoria sarà infatti dedicata all’investitura. A vestire i panni della Dama degli Anelli sarà Francesca Ronci.

A Fraporta sono stati realizzati nuovi vestiti per i cavalieri giostranti e per i famigli del Priore, che accompagneranno il Capo Priore Giuseppe Ratini. Come ogni anno ci sarà qualche effetto sorpresa di cui al momento si mantiene il riserbo.

A Santa Maria le sarte hanno lavorato sugli abiti dello scorso anno apportando migliorie e rifiniture. Come di consueto non sfilerà una Dama principale ma ci sarà il Gruppo degli anelli.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Venerdì 9 maggio

Alle 18 nella sala ex Refettorio di palazzo dei Priori “La Valle dei Mulini di San Lorenzo di Osilo e le Gole del Nera di Stifone di Narni”, conferenza sul ruolo dei mulini nello sviluppo del tessuto economico e sociale delle comunità storiche; a seguire, degustazione guidata dei rispettivi prodotti tipici a cura del Comune di Narni – Assessorato alla Corsa all’Anello.

Alle 20.30 nella chiesa di Santa Maria Impensole “Soffio di armonia”, concerto a cura di Mistero Ensemble

Alle 21.30 nella chiesa di Santa Margherita Benedizione dei Cavalieri del Terziere Mezule e, a seguire, processione verso la Cattedrale per la tradizionale offerta delle rose alla tomba del Santo patrono San Giovenale

Sabato 10 maggio

Alle 12 alla Loggia degli Scolopi sorteggio dei cavalieri giostranti

Alle 21.30 da piazza dei Priori partenza del Grande Corteo Storico che ripropone il tessuto politico, sociale e religioso della Narni Medievale. Il Corteo, con costumi trecenteschi, è aperto dalle autorità pontificie e comunali, seguite da quelle dei Terzieri, dai Cavalieri giostranti, dalle Corporazioni delle Arti, dalle famiglie nobili e da personaggi allegorici. Il Corteo 2025 sarà aperto dalla scorta di una pattuglia in alta uniforme del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma

Alle 22.30 in piazza dei Priori, dopo la partenza del Corteo, esibizione della Compagnia Milites Gattamelata del Terziere Mezule

Alle 24 in piazza dei Priori, al termine del Corteo, esibizione degli Sbandieratori Città di Narni

Domenica 11 maggio

Alle 11 apertura straordinario nella chiesa di Sant’Agostino per un approfondimento storico artistico dell’apparato decorativo e dell’architettura della chiesa degli Eremitani, a cura del Centro di Studi Storici di Narni

Alle 14.15 partenza da piazza dei Priori del Corteo Storico verso il Campo dei Giochi

Alle 15 al Campo de li Giochi “Cor unum, unum sonum”, esibizione congiunta dei gruppi Musici dei tre Terzieri, del gruppo Comunale, degli Sbandieratori Città di Narni e del Gruppo Milites Gattamelata

Alle 16 al Campo de li Giochi 57esima Corsa all’Anello

Alle 19.30 in piazza dei Priori assegnazione del Bravio al miglior Terziere

