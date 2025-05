Perugia, 9 mag. 2025 – Lunedì, nel corso di un servizio di controllo del territorio in via Mario Angeloni, il personale della Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un 33enne per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al controllo di una autovettura e del suo conducente, durante la circolazione, alla vista della pattuglia, l’uomo aumentava improvvisamente, senza un apparente motivo, la propria velocità di marcia.

Una volta fermato, l’uomo, identificato come un cittadino straniero di origini ivoriane, classe 1992, si è mostrato sin da subito nervoso e insofferente al controllo. Dopo poco, infatti, ha consegnato ai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, un coltello serramanico di circa 20 cm che aveva occultato nella tasca dei pantaloni.

L’approfondimento degli accertamenti condotti sul 33enne hanno permesso di rinvenire anche 5 involucri in cellophane, contenenti sostanza che, dagli accertamenti tecnici del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo hashish, occultati all’interno degli indumenti e di un pacchetto di sigarette situato dentro l’autovettura.

Per questo motivo, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Perugia dove, terminati gli atti di rito, e stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il coltello e le 5 dosi di sostanza stupefacente, invece, sono stati sottoposti a sequestro.

(13)