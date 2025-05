Al via la terza edizione della manifestazione sportiva dedicata al calcio femminile. Le partite sono in programma sabato 10 e domenica 11 maggio all’impianto sportivo comunale “M. Capitini”

Spoleto, 9 mag. 2025 – Torna il Trofeo Ducato Spoleto Women 2023, terza edizione della manifestazione sportiva dedicata al calcio femminile organizzata dalla A.S.D. Ducato Spoleto. Novità di quest’anno sarà il I Trofeo fair play Oleificio Coricelli, premio messo in palio dal main sponsor del Torneo, Pietro Coricelli Spa.

L’evento, autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e in programma nel weekend a San Giacomo (impianto sportivo Comunale “M. Capitini”) il 10 e l’11 maggio, vedrà la partecipazione delle squadre under12 femminili delle società A.S.D. Ducato Spoleto, Bologna FC 1909, FC Internazionale, A.S.D. Gualdo Women, Polisportiva Borgorosso, A.S. Roma, S.S.D. Ternana Women, Ancona Respect, A.S.D. Nuova Alba, Polisportiva Mandolesi.

Le squadre che prenderanno parte al Torneo, verranno presentate in occasione dell’evento pubblico in programma venerdì 9 maggio alle ore 18.00 all’Auditorium della Stella (piazza Don Pino Puglisi). Le oltre 150 atlete, accompagnate dalle famiglie e con al seguito tifosi e appassionati, arriveranno a Spoleto da Lazio, Lombardia, Marche, Emilia Romagna e diverse città dell’Umbria (gli organizzatori stimano un totale di circa 5-600 persone).

L’inizio del 3° Trofeo Ducato Spoleto Women 2025 è previsto sabato 10 maggio alle ore 9.00 con due gironi all’italiana (Girone A con F.C. Internazionale, A.S.D. Ducato Spoleto, A.S.D. Gualdo Women, Polisportiva Borgorosso, Bologna FC 1909 e il GIRONE B con A.S. Roma, Ancona Respect, S.S.D. Ternana Women, A.S.D. Nuova Alba, Polisportiva Mandolesi). Le squadre saranno composte da otto giocatrici, ciascuna partita si svolgerà in contemporanea con altre due e ogni squadra giocherà quattro match fino alla finale in programma domenica 11 maggio.

“Vedere tante giovani atlete insieme sui nostri campi da gioco è sempre motivo di gioia e di speranza. Lo sport, e il calcio in particolare, sono straordinari veicoli di valori fondamentali come l’amicizia, il rispetto delle regole e dell’avversario, lo spirito di squadra, l’impegno e la sana competizione – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Valori che, sono certo, vedremo splendidamente rappresentati in ogni partita di questo Torneo. Un ringraziamento speciale va alla società A.S.D. Ducato Spoleto per l’impegno e la passione profusi nell’organizzazione di questo evento, che anno dopo anno cresce in importanza. Allo stesso tempo ringrazio anche l’azienda Pietro Coricelli per l’importante sostegno che continua a garantire alla manifestazione”.

“La III edizione del Torneo di calcio femminile Under 12 “Città di Spoleto – Ducato Women”

rappresenta un appuntamento di grande rilevanza per la nostra città non solo sotto il profilo sportivo, ma anche per i valori che promuove. Questa manifestazione conferma sia l’importanza che riveste lo sport giovanile nel nostro territorio, sia l’entusiasmante crescita che vive in Italia il calcio femminile – ha aggiunto l’assessore allo sport Federico Cesaretti – Dietro a tutto ciò c’è senza dubbio l’impegno costante e l’eccellente lavoro organizzativo portato avanti con dedizione e serietà dalla A.S.D. Ducato Spoleto, che rende possibile la realizzazione di un torneo diventato al terzo anno un punto di riferimento nel panorama calcistico giovanile femminile. Come amministrazione comunale crediamo fermamente nel valore educativo e sociale dello sport e sosteniamo con convinzione appuntamenti che rappresentano un’opportunità di miglioramento e confronto”.

“Il Torneo, alla sua terza edizione, è occasione per continuare a promuovere il movimento del calcio femminile su cui noi crediamo ed investiamo molto. La nostra Società ha infatti un settore tutto al femminile composto da una prima squadra di calcio a cinque, da un crescente Settore Giovanile ed una fiorente Scuola Calcio – ha dichiarato il presidente dell’A.S.D. Ducato Calcio, Michele Zicavo – Proprio alla Scuola Calcio, in particolare alle ragazze Under 12, è dedicato questo Torneo che annovera tra le partecipanti sempre più squadre femminili professionistiche tra cui Inter, Roma, Ternana e Bologna”.

“Questo Trofeo non è soltanto un prestigioso evento sportivo, ma una straordinaria occasione di crescita per tutte le giovani calciatrici che vi partecipano. Per tre giorni, il campo diventerà una palestra di vita, dove il confronto con squadre provenienti da diverse regioni d’Italia offrirà l’opportunità di affinare competenze tecniche, maturare esperienze e vivere il calcio nella sua forma più autentica – sono state le parole di Chiara Coricelli, Presidente e AD di Pietro Coricelli SpA – Non solo competizione, ma anche condivisione, divertimento all’aria aperta e promozione di valori fondamentali come il rispetto, la sana alimentazione e il gioco di squadra. È questo lo spirito che anima il Trofeo: una sfida che va oltre il risultato e che permette a queste ragazze di mettere in campo, oltre al talento, anche la loro passione, il loro impegno e la lealtà che rende grande ogni sportivo”.

