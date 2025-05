Stasera e domani il gran finale



ASSISI, 10 mag. 2025 – La Magnifica Parte de Sotto vince il Calendimaggio dei Piccoli, manifestazione dedicata ai bimbi di Parte de Sopra e Parte de Sotto nella giornata del venerdì, che si sono sfidati sulla base di tre giochi di forza e destrezza: fune e corsa con il sacco (dedicato a bimbi fino a 10 anni compiuti) e treggia (per bimbi fini a 12 anni compiuti).

Vincendo tutte e tre le gare, i partaioli rossi vincono il loro primo minipalio in quattro edizioni e piazza del Comune si colora di nuovo di rosso.

La giornata del venerdì è stata arricchita anche dallo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, che quest’anno festeggiano i loro 50 anni.

Stasera (9 maggio, ndr) dalle 21.30, “La Tenzone”, con il suono della campana delle Laudi e l’ingresso dei cortei della sera con gli spettacolari giochi di fuoco. Infine, sabato 10 maggio è il giorno de “La Sfida”: dalle 16, dopo il suono della campana delle Laudi, l’ingresso dei cortei storici, i bandi di sfida e la successiva uscita dei costumanti in Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. A sera, dalle 21.30, “Il Canto”, con la sfida canora dopo la quale i giurati – il direttore di coro Lorenzo Donati, della storica e docente Élisabeth Crouzet-Pavan e del regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro – si ritireranno per decidere l’assegnazione del Palio per il Calendimaggio di Assisi 2025.

(5)