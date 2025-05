Sorteggiati tutti i binomi. Nove cavalieri, tre giri di campo per tre anelli

Narni, 10 mag. 2025 – Sono nove i cavalieri, tre per Terziere (Mezule, Fraporta, Santa Maria), che domenica 11 maggio scenderanno in pista lungo il percorso ellissoidale a difendere i colori delle casate di appartenenza per conquistare l’anello d’argento della 57esima edizione della Corsa all’Anello di Narni.

Tre i giri di campo, tre le tornate, tre gli anelli, per altrettante gare dirette, con i seguenti binomi:

Prima tornata

Santa Maria (Tommaso Suadoni) – Mezule (Tommaso Finestra)

Mezule (Tommaso Finestra) – Fraporta (Luca Paterni)

Fraporta (Luca Paterni) – Santa Maria (Tommaso Suadoni)

Seconda tornata

Fraporta (Leonardo Piciucchi) – Santa Maria (Marco Diafaldi)

Santa Maria (Marco Diafaldi) – Mezule (Mattia Zannori)

Mezule (Mattia Zannori) – Fraporta (Leonardo Piciucchi)

Terza tornata

Mezule (Luca Chitarrini) – Fraporta (Jacopo Rossi)

Fraporta (Jacopo Rossi) – Santa Maria (Marco Bisonni)

Santa Maria (Marco Bisonni) – Mezule (Luca Chitarrini)

Caratteristica della sfida è lo scontro diretto che difficilmente si ritrova in altre giostre di alto livello come quella di Narni, ma fondamentali sono anche velocità, fermezza, concentrazione, destrezza, mira e grande tecnica.

Ogni cavaliere, che parte dallo stallo al centro del campo, deve infatti battere sul tempo l’altro, arrivando per primo al galoppo a infilare l’anello di 10 centimetri di diametro sospeso su un braccio meccanico. Un dispositivo elettronico sgancia in tempo reale automaticamente l’anello avversario quando al terzo giro l’altro viene preso dal primo dei cavalieri che arriva sul porta-anelli. Ogni anello conquistato ha un punteggio e a vincere è il terziere che, al termine delle tornate, ha totalizzato più punti.

Nella gara di maggio 2024 si è aggiudicato la vittoria il Terziere Fraporta. Miglior cavaliere il rossoblù Jacopo Rossi.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 11 MAGGIO

Alle 11 apertura straordinario nella chiesa di Sant’Agostino per un approfondimento storico artistico dell’apparato decorativo e dell’architettura della chiesa degli Eremitani, a cura del Centro di Studi Storici di Narni

Alle 14.15 partenza da piazza dei Priori del Corteo Storico verso il Campo dei Giochi

Alle 15 al Campo de li Giochi “Cor unum, unum sonum”, esibizione congiunta dei gruppi Musici dei tre Terzieri, del gruppo Comunale, degli Sbandieratori Città di Narni e del Gruppo Milites Gattamelata

Alle 16 al Campo de li Giochi 57esima Corsa all’Anello

Alle 19.30 in piazza dei Priori assegnazione del Bravio al miglior Terziere

Biglietti per la Corsa all’Anello dell’11 maggio in prevendita su circuito VivaTicket

Sito ufficiale www.corsallanello.it

