Un evento da degustare, assaporare e vivere. Appuntamento dal 31 maggio al 2 giugno a Villa Graziani

San Giustino (Pg), 9 maggio 2025 – Debutto per la prima edizione del Festival nelle Terre di Plinio – Cigar and Food&Wine 2025, presso Villa Magherini Graziani a San Giustino. Un evento da degustare, assaporare e vivere all’insegna del buon vivere, in un luogo da sempre vanto del territorio.

Dal 31 maggio al 2 giugno, dalle ore 10.30 alle ore 20.00, si potrà vivere un’esperienza all’insegna del gusto, della cultura, del territorio e della qualità, per una tre giorni indimenticabile in un luogo dal fascino antico. Salone del Fumo lento, masterclass, laboratori, show cooking, enogastronomia, intrattenimento musicale e tanto altro nel ricco programma.

L’evento è organizzato dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina e dalla Cooperativa Sangiustinese, con la preziosa collaborazione del comune di San Giustino, che ha fortemente voluto questo evento, con il sindaco Stefano Veschi e l’assessore Loretta Zazzi.

“Una storica villa diventa teatro di un momento conviviale e di approfondimento culturale attraverso l’eccellenza enogastronomica, traino fondamentale della nostra economia, socialità e tradizione storico-culturale” ha detto l’amministrazione comunale durante la conferenza stampa di presentazione, avvenuta ieri nella sala Consiliare del Comune.

L’obiettivo è quello di promuovere il territorio, sia nella parte umbra che in quella toscana, attraverso le coltivazioni del territorio e la cultura del cibo, un volano importante per il turismo, l’economia e il buon vivere. La manifestazione, con un forte impatto identitario e promozionale, vede coinvolto privato e pubblico e la parte produttiva e sociale in uno sforzo comune, identitario, di promozione, convivialità ed eccellenza.

Oltre agli stand dislocati nelle splendide sale di Villa Graziani, si terranno delle Masterclass di approfondimento. Le Masterclass sono aperte al pubblico ma su prenotazione fino a esaurimento posti. L’accesso all’evento è gratuito mentre per le experience di degustazione sarà necessario acquistare alle casse un ticket.

(3)