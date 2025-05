TERNI, 10 mag. 2025 – – Tragica scoperta all’alba di oggi nel cuore della città. Un uomo di 53 anni è stato trovato senza vita lungo via Garibaldi, a ridosso del marciapiede e dell’aiuola, nei pressi della rotonda dei Partigiani.

Il corpo giaceva immobile quando, intorno alle 7.30, è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Contestualmente è arrivata anche la Polizia, che ha avviato immediatamente i rilievi e le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore improvviso, ma non si esclude nessuna pista. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia, dove resterà a disposizione della procura di Terni. Il pubblico ministero di turno, Elena Neri, valuterà se disporre ulteriori accertamenti medico-legali per fare piena luce sull’accaduto.

(36)