Ha trionfato nella categoria Cadetti ai campionati nazionali Gold

Terni, 11 mag. 2025 – Non c’è stato davvero spazio per nessun altro nella giornata odierna: il fiorettista ternano Carlo Celi ha conquistato con grinta e determinazione il titolo di Campione Italiano nella categoria Cadetti ai Campionati Nazionali Gold, regalando al CsTr un altro fine settimana da incorniciare.

Partito in sordina nella fase a gironi, dove ha chiuso al 65º posto, Carlo ha dimostrato di avere dentro di sé l’energia fisica e mentale necessaria per ribaltare ogni pronostico. E lo ha fatto fin da subito, con un netto 15-4 nel primo assalto del tabellone a eliminazione diretta, accedendo così ai 64.

La scalata verso la vetta è proseguita con determinazione: 15-9, poi 15-11, fino all’assalto valido per entrare nei primi 8, dove ha affrontato e battuto Agonese Nicolò per 15-12. Ai quarti, un’altra prova di forza: 15-7 su Cardin Lorenzo, e stessa sorte in semifinale per Cosignano Peris, ancora una volta sconfitto con un perentorio 15-7.

La finale, com’era prevedibile, si è rivelata la sfida più combattuta della giornata. In palio c’era il titolo nazionale, ma Carlo non ha tremato: con lucidità e sangue freddo, ha piazzato i colpi decisivi, superando l’avversario con due stoccate di margine e salendo così sul gradino più alto del podio.

Un successo che premia il talento, il lavoro e la determinazione di un atleta in continua crescita, e che impreziosisce ulteriormente la stagione del Circolo Scherma Terni, già ricca di soddisfazioni.

