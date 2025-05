A vincere la 57esima edizione della Corsa all’Anello è il Terziere Santa Maria

NARNI. 11 mag. 2025 – Campo de li Giochi dai mille colori gremito per la 57esima edizione della Corsa all’Anello di Narni dove a vincere la gara equestre domenica 11 maggio è il Terziere Santa Maria con 225 punti, secondo posto per il Terziere Fraporta con 205 punti e terzo per il Terziere Mezule con 165 punti.

Nella prima tornata Marco Diafaldi di Santa Maria su Blue Madison ha totalizzato 90 punti, Tommaso Finestra di Mezule su Deserto Proibito 60 punti, Luca Paterni di Fraporta su Oro Y Plata 70 punti.

Nella seconda tornata Leonardo Piciucchi di Fraporta su Sou Incantada ha totalizzato 75 punti, Tommaso Suadoni di Santa Maria su Sky Bridge 60 punti, Mattia Zannori di Mezule su Dragon Fly Star 75 punti.

Nella terza tornata Luca Chitarrini di Mezule su Lupa della Sila ha totalizzato 30 punti (una mancata partenza durante l’ultimo giro), Jacopo Rossi di Fraporta su Don Medellin 60 punti, Marco Bisonni di Santa Maria su Spirit of Fall 75 punti.

A conquistare il titolo del miglior cavaliere di questo 2025 è l’arancio viola Marco Diafaldi.

