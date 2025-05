Quest’anno l’anello d’argento e il titolo di miglior cavaliere (Marco Diafaldi) vanno al Terziere Santa Maria che si aggiudica anche il Bravio, realizzato dall’artista Giulia Apice

NARNI, 12 mag. 2025 – Centro storico di Narni gremito domenica 11 maggio per la lettura del Bravio della 57esima edizione della Corsa all’Anello: quest’anno ad aggiudicarsi il prestigioso premio realizzato dall’artista Giulia Apice è stato il Terziere Santa Maria, già vincitore della gara equestre che ha preso il via durante il pomeriggio e aver visto Marco Diafaldi insignito del titolo di miglior cavaliere 2025.

Il Premio miglior costumante Mancinelli Scotti è andato a Francesco Gaggiotti, costumante dell’associazione Corsa all’Anello, il Premio Filippo Sini a Giulio DI Antonio del Terziere Santa Maria, il Premio ambiente al Terziere Fraporta, il Premio giornata medievale al Terziere Mezule, il Premio corteo al Terziere Santa Maria.

«Siamo davvero felici per i risultati ottenuti, che rappresentano il coronamento di una bellissima edizione della Corsa all’Anello – ha dichiarato Marco Matticari, Capo Priore del Terziere Santa Maria – Grande soddisfazione anche per il Bravio su cui investiamo molto e per il Premio musici per questi ragazzi d’oro che si impegnano, insieme agli altri in tutti i settori, e che con umiltà hanno saputo crescere un gruppo fortissimo.

Il mio più sentito ringraziamento va a tutti loro che con passione e dedizione contribuiscono ogni giorno alla vita del Terziere, e naturalmente ai nostri cavalieri e alla scuderia, che lavorano instancabilmente tutto l’anno per arrivare pronti a questo importante appuntamento. Siamo sulla strada giusta, e questo successo ci dà ancora più forza per continuare a crescere insieme».

Presente sia al Campo de li Giochi che alla lettura del Bravio anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, alla sua prima volta alla Corsa all’Anello che si è complimentata con l’associazione Corsa all’Anello e si è detta «profondamente grata per l’organizzazione eccezionale di una rievocazione storica che non è solo l’anima della città, ma è anche l’anima di tutta la regione Umbria».

Grande soddisfazione per il successo della Corsa all’Anello anche da parte di tutti gli organizzatori, felici del coinvolgimento attivo dei cittadini e della partecipazione del pubblico che sempre numeroso porta in città numerosi turisti, provenienti da tutta Italia e non solo, curiosi di conoscere più da vicino quell’atmosfera unica di una delle rievocazioni storiche più accattivanti del Centro Italia.

«La Corsa all’Anello, simbolo identitario di Narni, non è solo una rievocazione storica ma è a tutti gli effetti un’esperienza collettiva che unisce, coinvolge, emoziona e fa comunità – commenta Lorenzo Lucarelli, sindaco di Narni – Non posso che ringraziare i Terzieri, l’associazione, i tantissimi volontari, che sono l’anima della nostra Festa e della città intera, nonché tutte le realtà che gravitano intorno alla Corsa per il loro instancabile impegno. Tutto queto è stato possibile solo grazie a loro».

«Vivere questa 57esima edizione della Corsa all’Anello da presidente, per la prima volta, è stato per me motivo di grande emozione e orgoglio – ha dichiarato Patrizia Nannini, presidente dell’associazione Corsa all’Anello – Desidero ringraziare con il cuore tutti coloro che, a vario titolo, gravitano intorno alla nostra rievocazione e che, con passione e dedizione, rendono possibile un evento tanto complesso quanto affascinante. La città ha risposto in maniera egregia, con entusiasmo e partecipazione, confermando ancora una volta quanto la Corsa sia profondamente radicata nel tessuto culturale e identitario di Narni.

Ringrazio anche tutto il nuovo direttivo, compresi tutti i collaboratori, con i quali in poco tempo si è instaurata una forte sintonia e un dialogo costruttivo: solo attraverso il confronto continuo e la collaborazione tra tutte le componenti potremo garantire un futuro solido e dinamico alla nostra manifestazione. Ci attendono mesi di lavoro intenso e stimolante, con progetti ambiziosi già in cantiere che mirano a far crescere ulteriormente questa splendida rievocazione storica, patrimonio di tutti».

Sito ufficiale www.corsallanello.it

