Sabato 24 maggio il concerto in diretta su Rai1 condotto da Carlo Conti dal sagrato superiore della Basilica di San Francesco

ASSISI, 15 mag. 2025 – I frati del Sacro Convento di San Francesco accanto ai bisognosi in Italia e nelle periferie del mondo: dal Brasile al Burundi, da Haiti al Perù, senza dimenticare la martoriata Siria tanto cara a papa Francesco. Sono 168 in 38 paesi del mondo i progetti realizzati fino ad ora grazie a Con il Cuore, la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi per le persone in difficoltà in Italia e nel mondo. Oltre 16 milioni di euro la somma donata dagli italiani in 22 edizioni.

Manca una settimana all’inizio della ventitreesima edizione di Con il Cuore, nel nome di Francesco: quest’anno verranno sostenuti 20 progetti in 12 paesi, per partecipare alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 dal 22 maggio al 22 giugno 2025, oppure donare online tramite il sito www.conilcuore.info .

Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, sabato 24 maggio in prima serata su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay.

La serata andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiovideodescrizione per i non vedenti sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni).

I PROGETTI

ITALIA : a Bari i frati saranno impegnati in un importante progetto educativo per i bambini dei quartieri più fragili e per dare un’alternativa alla strada ai ragazzi adolescenti. A Perugia sarà garantito supporto al Villaggio della Carità dove i poveri trovano pasti caldi, centro d’ascolto, farmacia solidale e un alloggio per le famiglie che hanno perso tutto. A Spello (PG) saranno garantite borse lavoro a giovani ragazzi autistici.

ITALIA E LIBANO : supporto alle Mense francescane di Bologna, Beirut (Libano), Milano e Spello. BRASILE E ZAMBIA : acquisto di due automezzi per le Missioni Francescane in grado di affrontare lunghi viaggi su strade dissestate affinché i frati possano portare aiuto ai poveri delle zone più periferiche.

BURUNDI : le Suore Francescane vanno in soccorso delle ragazze madri ripudiate anche dalle proprie famiglie. Con il progetto si garantirà loro formazione professionale al Centro di Busoro, il cibo e l’alloggio per le ragazze e i loro piccoli.

GHANA : “Acqua potabile per tutti nella Valle Francescana”, così è stato ribattezzato il progetto, perché la zona dove prestano servizio i frati soffre terribilmente la mancanza di acqua potabile. Con il progetto verrà realizzato un pozzo e l’acquedotto per portare acqua pulita e potabile a tutta la popolazione.

HAITI : il Paese è allo sbando, le bande armate non risparmiano neanche gli ospedali. I frati supportano tre importanti progetti che prevedono: nella capitale la “farmacia della speranza” per produrre farmaci gratuiti per i poveri; nella Diocesi di Jérémie la costruzione di bagni per i bambini della scuola; nel villaggio di Pourcine, dove non esistono strade, padre Massimo Miraglio insieme alla popolazione vuole creare sentieri percorribili almeno con i muli.

INDIA : “Un riparo francescano per i bambini con disabilità”. Le Suore Francescane intendono costruire una cucina per i loro bambini con disabilità, abbandonati da tutti, e la sala mensa dove potranno mangiare tutti insieme.

MADAGASCAR : Il progetto si sviluppa nella capitale, Antananarivo, nella bidonville più popolosa e povera della città. Saranno accolti minori, molti di età compresa tra 0 e 5 anni, privi di cure genitoriali. Verrà garantita loro accoglienza, cibo sano, cure ed educazione. Agli adolescenti il progetto permetterà di proseguire gli studi e la formazione professionale.

PARAGUAY : le richieste di pasti e assistenza nel Paese sono in aumento. I frati vogliono costruire nuovi spazi per garantire una giusta e dignitosa accoglienza ai poveri, ma anche formazione ai giovani.

PERÙ : la missione di Jangas si trova a 2800 metri. La gente è povera e vive in condizioni molto precarie. Con il progetto si vuole costruire un tetto affinché i 1200 bambini della Parrocchia abbiano un riparo dai raggi del sole, molto forti a questa altitudine, e dalle abbondanti piogge invernali quando svolgono le attività educative e ricreative.

SIRIA : saranno portati avanti 3 progetti con l’obiettivo di sfamare la popolazione dei sobborghi di Damasco, garantire assistenza agli anziani rimasti soli e ai giovani di Aleppo ai quali più di un decennio di guerra civile ha rubato sogni e speranza. È previsto anche il supporto all’Ospedale Italiano di Damasco dove le suore, con coraggio e amore per il prossimo, offrono cure gratuite ai poveri e accolgono tutti.

Sostieni Con il Cuore nel nome di Francesco di Assisi: dal 22 maggio al 22 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile.

(3)