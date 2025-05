Oltre 150 partecipanti in rappresentanza di 92 aziende leader dell’eCommerce e della logistica e colossi mondiali del settore

Città di Castello, 15 mag. 2025– Con oltre 150 partecipanti internazionali in rappresentanza di 92 aziende leader nel mondo dell’eCommerce e della logistica, l’edizione 2025 del CMC Innovation Day si è conclusa con un successo straordinario. Organizzato presso la sede di CMC Packaging Automation a Città di Castello, l’evento ha riconfermato il ruolo centrale dell’azienda come punto di riferimento globale nel settore dell’automazione per il packaging.

Il tema dell’edizione di quest’anno, ‘Limitless’, ha fatto da filo conduttore a una giornata ricca di contenuti, visioni e innovazioni che ridefiniscono il futuro dell’imballaggio personalizzato. Al mattino, nella suggestiva cornice del Quadrilatero di Palazzo Bufalini a Città di Castello, si è tenuta una conferenza con interventi di clienti internazionali, system integrator e leader del settore, che hanno condiviso case history e trend di mercato.

Nel pomeriggio, presso la sede produttiva di CMC, i partecipanti hanno potuto assistere a demo esclusive dell’intera gamma di soluzioni per il packaging on demand e delle due innovazioni tecnologiche del 2025. CMC Super Vertical, una macchina ultracompatta capace di produrre scatole e buste su misura, progettata specificamente per i centri di distribuzione di piccole e medie dimensioni. Perfetta per progetti di retrofit e per ottimizzare lo spazio senza compromettere la produttività.

E Nuovo concetto di CMC Genesys, una macchina scalabile e modulare, in grado di operare sia in modalità box first stand-alone che integrata nei flussi di magazzino. Con l’integrazione della tecnologia Vary-Tote, brevettata da CMC, il sistema può gestire anche prodotti di forma irregolare all’interno di processi pick-to-pack avanzati. Notevole anche la partecipazione da parte di System Integrator provenienti da tutto il mondo, interessati a valutare da vicino la flessibilità e scalabilità delle soluzioni CMC nell’ambito di progetti end-to-end.

A conferma del successo dell’evento e della crescente domanda internazionale, CMC ha annunciato che, per la prima volta, l’Innovation Day verrà replicato anche presso il proprio Tech Centre di Atlanta (USA) il prossimo 16 luglio. La struttura americana, già attiva come centro di formazione e laboratorio di test per clienti e partner tecnologici, ospiterà una seconda edizione del CID25, per offrire un’esperienza immersiva anche al pubblico nordamericano. “Con il CID25 – ha dichiarato Francesco Ponti, Executive Chairman e CEO di CMC – abbiamo voluto dimostrare che l’innovazione, se guidata dalla visione e dalla passione, non conosce limiti. È per noi motivo di grande orgoglio vedere come Città di Castello si sia trasformata ancora una volta in capitale mondiale dell’innovazione per il packaging”. “

L’entusiasmo ricevuto durante l’evento – ha aggiunto Tania Torcolacci, Head of Global Marketing di CMC – ci ha spinto a estendere il nostro Innovation Day anche negli Stati Uniti, dove vogliamo replicare l’energia, il confronto e il valore generati qui in Italia”. La giornata è stata aperta dal saluto del sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, che ha dichiarato “con orgoglio e gratitudine l’apprezzamento della comunità locale per l’attività continua di ricerca e sperimentazione che la famiglia Ponti e il gruppo CMC stanno portando avanti da anni con successo in ambito internazionale: e le prestigiose presenze odierne lo confermano”.

