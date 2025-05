Perugia 16 mag. 025 – La Regione Umbria ha pubblicato sul BUR (Bollettino n. 25 del 14 maggio 2025 – supplemento n. 3) un nuovo bando per il sostegno agli investimenti nel settore agrituristico con una prima dotazione di 3,5 milioni di euro. Il sostegno, promosso dall’Assessorato regionale alle Politiche agricole nell’ambito del Complemento di Sviluppo Rurale 2023–2027 (intervento SRD03 – Azione a – “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”), mira a incentivare lo sviluppo dell’offerta agrituristica umbra e a rafforzare il legame tra agricoltura, turismo sostenibile e valorizzazione dei territori rurali.

Il bando prevede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili per interventi finalizzati all’avvio o al potenziamento di attività agrituristiche. È prevista una maggiorazione del 10% per i giovani agricoltori con età inferiore ai 41 anni.

Gli investimenti ammissibili comprendono: ristrutturazione e adeguamento di fabbricati aziendali destinati ad attività agrituristiche; sistemazione di aree esterne e spazi per l’accoglienza degli ospiti; acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni tecnologiche; installazione di impianti per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale; digitalizzazione dei servizi e promozione dell’offerta turistica agrituristica. Il contributo sarà concesso per investimenti compresi tra un minimo di 25.000 euro e un massimo di 180.000 euro. Le domande di sostegno potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale SIAN entro il 15 settembre 2025.

“Con questo bando – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Meloni – diamo una risposta concreta alle esigenze di tanti agricoltori umbri che vogliono ampliare o qualificare la propria attività con un’offerta turistica autentica, sostenibile e radicata nel territorio.

Gli agriturismi rappresentano presidi fondamentali per la vitalità economica e sociale delle aree rurali: generano occupazione, accolgono visitatori in cerca di esperienze genuine e promuovono la cultura del cibo legata alla terra. Vogliamo accompagnare le imprese verso un modello multifunzionale capace di unire accoglienza, paesaggio, tradizione e innovazione”.

Il bando SRD03 Azione a) si inserisce in una strategia regionale più ampia di sostegno alle aree interne, attraverso lo sviluppo delle attività extra-agricole e la diversificazione dei redditi aziendali, contribuendo anche alla lotta allo spopolamento e al rafforzamento dell’identità umbra nel panorama dell’agriturismo nazionale.

Tutte le informazioni e la documentazione ufficiale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Umbria nella sezione Agricoltura > CSR 2023-2027.

(2)