Perugia 16 mag. 2025 – in corso di svolgimento il 16 e 17 maggio 2025, presso Villa Umbra a Perugia, il congresso “Ri…evoluzione dell’offerta chirurgica – La chirurgia multidisciplinare a ciclo breve”, un evento a cui partecipano professionisti provenienti da tutta Italia e dalle quattro aziende sanitarie umbre e autorevoli esperti nel campo della chirurgia e dell’organizzazione sanitaria e al quale sono intervenuti, tra gli altri, la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il Presidente della Corte dei Conti della Regione Umbria, Antonello Colosimo, la Direttrice regionale Salute e Welfare, Daniela Donetti e il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera di Terni, Andrea Casciari.

L’iniziativa, organizzata e promossa dal Dr. Claudio Nazzaro, Direttore della Chirurgia a Ciclo Breve dell’Azienda Ospedaliera di Terni e pioniere nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi in ambito chirurgico, rappresenta un’importante occasione di confronto sui modelli organizzativi della chirurgia moderna, con particolare attenzione alla Day Surgery, Week Surgery e Chirurgia Ambulatoriale Maggiore, approcci che consentono un utilizzo più efficiente delle risorse ospedaliere e una significativa riduzione delle liste d’attesa garantendo appropriatezza clinica e sicurezza delle cure.

“Eventi come questo costituiscono un tassello fondamentale per l’elaborazione del Piano Sociosanitario 2025-2030 con il contributo diretto dei professionisti di tutta la regione – ha affermato la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – e. rappresentano momenti cruciali per la costruzione delle reti cliniche regionali. La chirurgia multidisciplinare a ciclo breve è una risposta concreta alle sfide che la sanità moderna deve affrontare, coniugando qualità delle cure, efficienza organizzativa e sostenibilità economica. La Regione Umbria è impegnata a promuovere modelli innovativi che garantiscano ai cittadini una presa in carico uniforme ed efficace, nell’ottica di garantire sicurezza delle cure, riducendo al contempo tempi di degenza e liste d’attesa.”

Il piano sociosanitario della Regione Umbria, che manca dal 2009, sarà costruito con un approccio bottom-up e partecipativo con i professionisti, in collaborazione con l’Università di Perugia per i tanti aspetti di pertinenza in ambito sanitario e con la volontà di inserire nel percorso anche momenti di partecipazione con i cittadini. Obiettivo dell’amministrazione regionale è costruire la pianificazione sociosanitaria regionale entro la fine del 2025.

Il programma del congresso approfondirà temi cruciali per il futuro della sanità regionale, tra cui il concetto di appropriatezza organizzativa, fondamentale per garantire che ogni intervento chirurgico venga eseguito nel setting assistenziale più adeguato, ottimizzando risorse e migliorando gli esiti per i pazienti. Particolare rilevanza avrà anche la sessione dedicata alla reingegnerizzazione del percorso chirurgico, durante la quale esperti del settore discuteranno strategie innovative per ripensare l’intero processo di cura, dalla pre-ospedalizzazione centralizzata alla gestione ottimizzata del blocco operatorio, con l’obiettivo di rendere i percorsi “rapidi ma impeccabili.

Due importanti tavole rotonde saranno condotte dalla giornalista Chiara Daina, esperta in tematiche sanitarie e collaboratrice del Corriere della Sera. La prima, dal titolo “Governare il cambiamento”, vedrà la partecipazione dei direttori delle quattro aziende sanitarie umbre e si terrà venerdì 16 maggio nel pomeriggio. La seconda, “Pensare in rete”, programmata per sabato 17 maggio, coinvolgerà professionisti sanitari di tutta la regione per discutere strategie condivise di implementazione della chirurgia a ciclo breve nel territorio umbro.

Nella giornata di sabato, inoltre, si terrà un workshop regionale dedicato specificamente alla riorganizzazione in rete della chirurgia a ciclo breve in Umbria, con la partecipazione attiva di chirurghi, anestesisti e personale infermieristico delle Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia e delle ASL 1 e 2.

