Sabato 24 maggio nell’auditorium San Francesco al Prato. A chiudere i lavori sarà Enrico Ruggeri che dialogherà con la platea tra “Musica e parole”. Il ricavato del concerto sarà devoluto a i progetti della Fondazione Fabio e Simona Cancelloni

Perugia, 16 mag. 2025 – Temi sensibili come depressione, disagio psichico e rischio suicidario protagonisti dell’evento “La cura della gioia“, organizzato dalla Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, che prenderà il via sabato 24 maggio nell’auditorium San Francesco al Prato di Perugia. Un appuntamento unico che andrà a sintetizzare i molteplici aspetti dei quali la Fondazione vuole prendersi cura, rivolto a una platea ampia, non solo tecnica, in chiave preventiva e in un’ottica di intervento e di erosione dello stigma.

Ampio il programma della giornata che si aprirà la mattina tra l’auditorium e la biblioteca dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci con alcuni laboratori (gratuiti su prenotazione) volti a far conoscere e sperimentare alcune delle tecniche che aiutano a vivere, armonizzando la persona con le varie parti di sé, gli altri e il mondo, sviluppando un atteggiamento saggio e accogliente.

Il riferimento alla gioia si ricollega all’attenzione verso le discipline psico-corporee che aiutano a risvegliare la vitalità e la gioia di vivere. I lab saranno tenuti dagli specialisti Lorenzo Truffi (psicoterapeuta specializzato in terapia bioenergetica e fondatore dell’associazione Clinè) e da Arianna Isabella Curcio (conduttrice di classi di bioenergetica).

Il pomeriggio sarà invece dedicato al convegno a tema “La cura della gioia” (anche questo gratuito su prenotazione) che, dopo i saluti istituzionali, vedrà quali relatori la professoressa Claudia Mazzeschi, la dottoressa Livia Buratta, la professoressa Elisa Delvecchio, il professor Carlo Garofalo, la professoressa Laura Muzi, la professoressa Veronica Raspa, la professoressa Patrizia Moretti, la dottoressa Cristina Rigon, il dottor Giuseppe Caserta, il professor Francesco Bottaccioli, la dottoressa Giulia Di Marco, la dottoressa Elena Coletti, il professor Nicola Donti e la professoressa Nicoletta Sensi. Modera la dottoressa Giorgia Babini.

ECM

Evento ecm n. 810 – 448987. Saranno assegnati 5 crediti Ecm per farmacisti, psicologi, fisioterapisti, medici chirurghi (discipline: medicina fisica e riabilitazione, medicina dello sport, neurologia, psichiatria, farmacologia e tossicologia clinica, medicina generale, medici di base, psicoterapia). Per richiedere i crediti Ecm è necessario essere presenti all’intera giornata ed aver risposto correttamente al questionario che si terrà prima della chiusura dei lavori. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.

Iscrizione online dal sito www.fondazionecancelloni.it entro il 20 maggio 2025 (la segreteria invierà una mail di conferma) o attraverso Ticket Italia. Per informazioni: segreteria organizzativa Cristina Panico 348 306 5019.

SPAZIO ALLA MUSICA

La serata si concluderà alle 21.30 sulle note dello spettacolo musicale di beneficenza “Musica e parole” di Enrico Ruggeri che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra canzoni e racconti di vita in un crescendo di melodie ed emozioni. Prevendite su circuito TicketItalia.

Il ricavato sarà devoluto a sostenere i progetti della Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, che nasce dalla volontà di trasformare il dolore personale di due imprenditori in una missione collettiva, quella di sensibilizzare, fare prevenzione e combattere lo stigma sulla depressione e il suicidio. Gli ambiti di intervento sono la scuola, le aziende, le società sportive e la collettività tutta, per restituire la speranza e la gioia di vivere. La data scelta ricade nel giorno della commemorazione del trentesimo anno dalla scomparsa di Domenico Cancelloni, ispiratore della Fondazione, nato proprio il 24 maggio 1934.

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Laboratori di mindfulness nella biblioteca dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci laboratori di mindfulness con lo psicologo psicoterapeuta Gianmarco D’Ercole e Filippo Ubaldi (insegnanti certificati di Mblc dell’Inner Sight- Mindfulness Association Italia): primo gruppo dalle 9.15 alle 11, secondo gruppo dalle 11.15 alle 13

Laboratori di bioenergetica nell’auditorium San Francesco al Prato con il dottor Lorenzo Truffi (psicologo psicoterapeuta specializzato in terapia bioenergetica e fondatore dell’associazione Clinè) e la dottoressa Arianna Isabella Curcio (conduttrice di classi di bioenergetica): primo gruppo dalle 9.15 alle 11, secondo gruppo dalle 11.15 alle 13

CONVEGNO LA CURA DELLA GIOIA

Alle 14.30 apertura e saluti istituzionali

Alle 15 “Il Servizio Focus Psi e il Progetto Me.Mo – Menti in Movimento dell’Università degli Studi di Perugia”, interventi della professoressa Claudia Mazzeschi (PhD professore ordinario, psicologa, psicoterapeuta responsabile del Servizio counselling psicologico Focus-Psi dell’Università degli Studi di Perugia e del progetto Menti in Movimento Me.Mo Pro-Ben 2023), della dottoressa Livia Buratta (PhD, ricercatore, psicologa psicoterapeuta) della professoressa Elisa Delvecchio (professore associato, psicologa psicoterapeuta) del dottoe Carlo Garofalo (PhD, ricercatore, psicologo), della professoressa Laura Muzi (PhD, psicologa, professore associato), della professoressa Veronica Raspa (PhD, psicologa psicoterapeuta progetto Me.Mo, professore a contratto)

Alle 15.30 “Salute mentale e pandemia Covid 19: focus su adolescenti e giovani adulti in un setting d’emergenza”, intervento della professoressa Patrizia Moretti (professore aggregato di Psichiatria della scuola di specializzazione in Psichiatria della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università di Perugia)

Alle 16 “Chiedere aiuto via mail e via Whatsapp: l’esperienza di Telefono Amico Italia”, intervento della dottoressa Cristina Rigon (presidente di Telefono Amico Italia Odv)

Alle 16.20 “Il suicidio come paradosso tra Eros e Thanatos”, intervento del dottor Giuseppe Caserta (psicologo analista junghiano affiliato Iaap, psicoterapeuta psicoanalitico esistenziale, docente nell’istituto Gaetano Benedetti di Assisi)

Alle 16.50 coffee break

Alle 17.10 “Psiche e immunità nella depressione e nella sua prevenzione e cura”, intervento del professor Francesco Bottaccioli (filosofo della scienza, psicologo clinico neurocognitivo, fondatore e presidente onorario della Società italiana di psiconeuroendocrinoimmunologia -Sipnei, direttore dei Master in psiconeuroendocrinoimmunologia del Consorzio Universitario Humanitas, Roma)

Alle 17.40 “Correlazione tra sport e depressione in chiave di prevenzione e cura”, intervento della dottoressa Giulia Di Marco (psicologa clinica, psicoterapeuta psicoanalitico esistenziale, psicologa dello sport)

Alle 17.50 “Il Progetto Anima: uno spazio di riflessione su luci e ombre dell’adolescenza”, intervento della dottoressa Elena Coletti (psicologa specializzata in perinatalità, bambini, adolescenti e genitorialità, approccio analitico esistenziale)

Alle 18.10 “Grazia e Rigore: la sfida educativa per costruire il futuro”, interventi del professor Nicola Donti (docente di Filosofia del linguaggio e Filosofia della scienza, formatore e consulente in comunicazione e crescita personale per aziende pubbliche e private, che unisce teatro, letteratura, filosofia e scienza in una cornice leggera ed ironica= e della professoressa Nicoletta Sensi (pedagogista specializzata in consulenza relazionale e formatrice, referente per progetti di prevenzione del disagio psicosociale, delle dipendenze e della dispersione scolastica)

Alle 19 discussione

Alle 19.15 questionario Ecm

Alle 19.30 chiusura dei lavori

Modera la dottoressa Giorgia Babbini (medico psichiatra psicoterapeuta, referente medico-scientifico della fondazione)

Alle 21 serata di beneficenza con lo spettacolo musicale “Musica e parole” con Enrico Ruggeri

L’evento “La cura della gioia” , organizzato dalla Fondazione Fabio e Simona Cancelloni, si avvale del patrocinio del Comune di Perugia, Confindustria Umbria, Confcooperative Umbria, Università degli Studi di Perugia, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni, Ordine dei farmacisti della provincia di Perugia, Ordine dei fisioterapisti Umbria, Ordine psicologi Umbria, Federazione italiana psicologi dello sport, Ordine Tsrm Pstrp di perugia e Terni

Sito ufficiale: www.fondazionecancelloni.it

