Foligno, 16 mag. 2025 – L’ambascatore giapponese a Roma, Shatoshi Suzuki, è stato ricevuto in Comune dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

“Foligno è da secoli legata al Giappone” ha sottolineato Zuccarini accogliendo il diplomatico nella sala consiliare – presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Galligari, e gli assessori Michela Giuliani e Decio Barili -ricordando che “nell’archivio di stato conserviamo un antico documento che attesta l’arrivo in città della prima ‘ambasceria’ giapponese in Europa ricevuta dalle principali potenze in Europa” che portarono a Foligno una delegazione nel 1585.

Zuccarini ha messo in evidenza che i rapporti tra Foligno e il Giappone si intrecciarono di nuovo nel 2000 con il gemellaggio tra Foligno – da antica tradizione il centro del mondo – con Shibukawa, considerata l’ombelico del Giappone.

“Un legame profondo – ha detto Zuccarini – che dura ancora oggi: ogni anno, infatti, la città di Shibukawa organizza una mostra esponenedo i disegni dei bambini delle scuole di Foligno e la stessa cosa facciamo a Foligno allestendo una mostra in cui vengono esposti i disegni delle scuole dei bambini di Shibukawa”.

L’ambasciatore ha ringraziato per l’invito e ha posto l’accento sul legame che unisce Foligno e Shibukawa. Successivamente c’è stato lo scmabio di doni e la firma da parte del diplomatico nel registro d’onore del Comune. Suzuki ha poi visitato Palazzo Trinci e inaugurato la mostra del bonsai, promossa dal Club amici del Bonsai di Foligno.

