Due le iniziative in programma lunedì 19 maggio al Complesso Monumentale di San Nicolò e a Palazzo comunale

Spoleto, 16 mag. 2025 – Una giornata dedicata alla formazione e alla conoscenza con due iniziative realizzate in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia e l’ITS Umbria Academy. Gli appuntamenti sono in programma lunedì 19 maggio al Complesso Monumentale di San Nicolò e a Palazzo comunale.

Il primo, organizzato dal Comune di Spoleto insieme al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia, prevede due momenti distinti.

La mattina, dalle ore 10 alle 13, verranno presentate le “Linee guida per il riuso di beni comuni urbani e rurali ed esperienze di amministrazione condivisa”, con gli interventi del sindaco Andrea Sisti, della dirigente del Comune di Spoleto Stefania Nichinonni e di Giuseppe Micciarelli, ricercatore dell’Università di Napoli Federico II, Luca Canessa, Direttore Generale del Comune di Piacenza e Annarita Cosso, presidente nazionale di CittadinanzAttiva.

I lavori verranno coordinati dalla professoressa Alessandra Valastro, docente dell’Università degli Studi di Perugia e direttrice del Master in “Progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi”, mentre le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle 16.30, si terrà invece l’inaugurazione del Master “Progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi”, con una sessione di consultazione aperta e presentazione dei moduli che permetterà un confronto con i dipendenti del Comune di Spoleto ed i cittadini.

La seconda iniziativa riguarda la Summer School dell’ITS Umbria Academy. L’Open Day, in programma lunedì 19 maggio alle ore 17 a Palazzo comunale, sarà l’occasione per illustrare tutte le opportunità proposte dall’accademia politecnica biennale post diploma in tecnologie e scienze applicate istituita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Regione Umbria.

Il programma della Summer School, rivolta agli studenti e alle studentesse del IV e V anno e diplomati, che si svolgerà a Spoleto dal 9 al 12 giugno e sarà dedicata all’agricoltura di precisione, prevede un percorso in aula e in azienda per un totale di 22 ore suddivise in quattro giorni.

Si tratta di un percorso che consentirà ai giovani interessati di sperimentare in prima persona l’esperienza di un corso ITS, per scoprire l’agricoltura del futuro, tra tecnologie 4.0, sostenibilità e qualità dei prodotti tipici umbri attraverso attività pratiche in azienda, Smart farming (sensori e software), degustazioni guidate di olio e vino, incontro con aziende del territorio e focus su olivicoltura e viticoltura di precisione.

Diversi gli ambiti di approfondimento proposti nella Summer School: dall’esperienza tecnologica diretta, collegamento tra innovazione e qualità percepita e tra le vocazioni produttive agricole del territorio e i nuovi strumenti di valorizzazione, fino ai software di gestione per l’ottimizzazione della produzione e della sostenibilità.

(6)