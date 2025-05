“A Perugia per scrivere momenti indimenticabili”

Perugia, 16 mag. 2025 – La schiacciatrice tedesca classe 2000 torna nel campionato italiano dopo l’esperienza a Chieri: “Opportunità preziosa, porto ambizione, determinazione e tanta voglia di lavorare sodo”.

La Bartoccini MC Restauri Perugia è lieta di annunciare l’ingaggio della schiacciatrice tedesca Romy Jatzko per la stagione di Serie A1 2025-2026. Classe 2000 e originaria di Berlino, è alta 187 cm. Jatzko torna nel campionato italiano dopo l’esperienza con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella stagione 2023-2024.

Nella sua carriera ha militato in club di rilievo come il SSC Palmberg Schwerin in Germania, il VC Kanti Schaffhausen in Svizzera e, nell’ultima stagione, il Volley Mulhouse Alsace in Francia, oltre a una parentesi in Cina con il Sichuan nell’annata 2023/24 in cui, appunto, si è già confrontata con il nostro campionato con la maglia di Chieri.

A livello internazionale, ha rappresentato la Germania in diverse competizioni, tra cui la Volleyball Nations League e le qualificazioni agli Europei. Entusiasta di questa nuova avventura, Romy Jatzko ha rilasciato queste prime parole da Black Angel:

“Tornare nel campionato italiano, in particolare a Perugia, è per me un’opportunità preziosa per sviluppare le mie capacità e crescere in un ambiente appassionato e professionale. La mia esperienza positiva a Chieri mi ha ispirato e mi ha mostrato quanto sia unico giocare in Italia”.

Come giocatrice, si racconta così: “Porto con me ambizione, determinazione e una mentalità positiva. Mi pongo obiettivi ambiziosi e mi impegno nel lavorare sodo ogni giorno per raggiungerli. In generale, non vedo l’ora di tornare a giocare nel campionato italiano e di impegnarmi per raggiungere i successi insieme alla squadra e creare così momenti indimenticabili”.

Con l’arrivo di Jatzko, la Bartoccini MC Restauri Perugia rafforza ulteriormente il reparto schiacciatrici già forte della conferma di Beatrice Gardini e degli arrivi di Elena Perinelli e Alessia Fiesoli. Con Jatzko, il club del Presidente Antonio Bartoccini punta su una giocatrice di esperienza internazionale e con una forte motivazione a contribuire al successo della squadra. Benvenuta a Perugia, Romy!

(2)