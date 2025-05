Un incastro di intenti per celebrare la “festa della mamma”

Sant’Anatolia di Narco (Pg), 17 mag. 2025 – Sabato 10 maggio ha visto in Valnerina, e precisamente all’Abbazia dei Santi Felice e Mauro a Castel San Felice di Sant’Anatolia di Narco, la presentazione della silloge “Mother – Poesie per la vita”, autrice Linda Lucidi, edita Bertoni.

Quale data migliore per festeggiare la mamma? Un incontro sentito, che ha visto una cospicua ed eterogenea platea dove si è parlato di concetti fondamentali e di valori alla base di una sana società.

Immersi nel colore arancio, seguendo la volontà dell’autrice, nella sala sottostante il cortile, che introduce al verde prato dell’Abbazia, ogni ospite si è sentito in una sinergia e un’atmosfera familiare, come fa il fuoco che unisce e scalda l’animo dei tanti arrivati.

E così come fa una madre, questa presentazione ha avvertito il calore dell’accoglienza.

Questo grazie alla scrittura e di conseguenza alla lettura, ma anche alla capacità che ha di espressione e comunicazione.

Comunque in un piccolo paesino della Valnerina, Castel San Felice, non si tratta di normalità ricevere questo genere di eventi, ma l’autrice crede fermamente nell’esordio delle sue opere e delle sue attività nel suo paese di origine.

Infine anche i luoghi che hanno accolto le vite di tutti, sono come nostre madri, ribadisce la scrittrice stessa.

La presentazione di “Mother – Poesie per la vita” condotta dalla poetessa, autrice letteraria, Lolita Rinforzi, ha coinvolto l’attenzione di tutti i presenti, per nulla togliere l’intervento della docente, poetessa, Silvia Lombardi che ha curato la prefazione.

Le improvvisazioni musicali con violino, sono state a cura della docente e musicista Elga Ciancaleoni.

A leggere le poesie: le figlie dell’autrice, la stessa Lolita Rinforzi, Monica Mattioli e l’attore, scrittore e compagno di vita di Linda, Gianluca Cianetti affiancato dal nipote Pietro Simoncini.

L’evento ha avuto il patrocinio del comune di Sant’Anatolia di Narco, e il coronamento di un brindisi nel prato che si affaccia sulle sponde del fiume Nera, preparato dal ristorante dell’Abbazia; momento che ha lasciato sfogo alle relazioni e ai saluti.

Linda Lucidi ci comunica in anticipo, che è in vista un’altra presentazione della sua silloge in Valnerina, quindi seguite le informazioni in merito alle sue attività tramite i social: Facebook, Instagram, YouTube, con la chiave di ricerca che corrisponde al suo nome.

