L’Umbria è al primo posto in Italia per l’attuazione della Farmacia dei Servizi, in rapporto alla popolazione, un primato che dimostra quanto la nostra Regione sia all’avanguardia nel rispondere ai bisogni della comunità

Perugia, 18 mag. 2025 – La cerimonia del Caduceo d’Oro 2025 si è tenuta venerdì scorso, organizzata dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, presso la Fondazione ONAOSI, a Perugia.

Il Presidente dell’Ordine dei Farmcisti, Dr. Filiberto Orlacchio ha dichiarato: <<Desidero ringraziare la Fondazione ONAOSI ed in particolare la Dr.ssa Silvia Pagliacci, Membro del Comitato di Indirizzo ONAOSI Delegata FOFI, il cui contributo è stato essenziale, per aver ospitato la cerimonia del Caduceo d’Oro, che rappresenta la celebrazione della passione, della dedizione e dell’impegno quotidiano dei nostri colleghi: grazie a tutti loro possiamo guardare con fiducia al futuro e li ringrazio per questo>>.

Ha poi aggiunto il dr. Orlacchio, <<questo evento non è stato solo un momento di celebrazione per la nostra Professione: non abbiamo solo onorato la carriera degli iscritti da 40, 50 e 60 anni all’Albo, ma l’evento è stato anche un’opportunità per riflettere sul presente e immaginare il futuro del ruolo del Farmacista per la Salute dei cittadini>>.

Il Presidente Orlacchio si è poi soffermato sull’evoluzione della figura del Farmacista in questi anni: <<Le farmacie sono diventate autentiche sentinelle della sanità territoriale. Siamo stati in prima linea, rispondendo con tempestività ai bisogni della nostra comunità, dall’erogazione di servizi essenziali all’introduzione di innovazioni che hanno migliorato l’accesso alle cure, come le vaccinazioni, la telemedicina, lo screening di massa, valorizzando la politica della prevenzione della salute.

Questo cambiamento non è stato fine a sé stesso: non ci siamo trasformati per autoconservazione, ma per gli altri e per offrire un supporto costante al Servizio Sanitario, tutelando il bene comune. Se oggi potessimo guardarci con gli occhi di qualche anno fa, forse faticheremmo a riconoscerci, tanto è cresciuto il nostro ruolo e la nostra responsabilità: oggi le farmacie sono sempre più riconosciute come presidi di prossimità, un concetto ribadito con forza dal Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci nel Suo intervento. La farmacia non è più solo un luogo di dispensazione, ma un baluardo di competenza e umanità al servizio della comunità.>>.

Nel messaggio inviato dal Sottosegretario alla Salute, On. Marcello Gemmato, al Presidente Orlacchio, è stata annunciata la volontà del Governo di procedere con una legge delega per arrivare a un Testo Unico sulla farmaceutica, che rappresenta una svolta epocale per la Professione del Farmacista: una cornice normativa chiara e coerente è fondamentale per dare stabilità al comparto, favorendo l’innovazione e assicurando che i farmaci siano disponibili per tutti, ovunque si trovino.

Sul punto il Dr. Filiberto Orlacchio ha dichiarato: <<Siamo disponibili a lavorare fianco a fianco con chi scrive le regole, per fare in modo che siano non solo tecnicamente valide, ma anche pratiche e vicine alla realtà che viviamo ogni giorno. L’obiettivo è chiaro: un sistema farmaceutico più semplice, più moderno e più vicino ai cittadini, in grado di dialogare con le sfide europee senza perdere di vista le peculiarità locali.

La promessa è che l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Perugia non si tirerà indietro: saremo in prima linea per accrescere il nostro ruolo sociale in cui il Farmacista sia sempre più un alleato affidabile dei cittadini e un pilastro del Sistema Sanitario. Non per noi stessi, ma per i cittadini: per ogni vita che tocchiamo, per ogni storia che incrociamo>>.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia desidera ringraziare tutti coloro che sono intervenuti venerdì sera, a cominciare dai propri Iscritti, e proseguendo con la Dott.ssa Stefania Proietti Presidente Giunta Regione Umbria, il Dr. Paolo Giovenali Consigliere Fondazione O.N.A.O.S.I., il Dr. Francesco Tavernese Dir. Gen. ONAOSI, il Sen.. Luigi d’Ambrosio Lettieri Presidente Fondazione Cannavò e Vicepresidente FOFI, il Dr. Marco Cossolo Presidente FEDERFARMA, il Dr. Luca Pieri Presidente ASSOFARM, il Dr. Andrea Mandelli Presidente FOFI, il Dr. Emilio Croce Presidente ENPAF, il Dr. Eugenio Leopardi Presidente UTIFAR, il Dr. Vladimiro Griego Presidente FENAGIFAR, l’On. Emanuele Prisco Sottosegretario di Stato all’Interno, il Sen. Francesco Zaffini Presidente Commissione Sanità Senato della Repubblica, il Dott. Massimiliano Presciutti Presidente Provincia, la Dott.ssa Vittoria Ferdinandi Sindaco Perugia,

il Dr. Gianluca Ceccarelli Presidente FEDERFARMA Perugia, il Dr. Stefano Monicchi Presidente FEDERFARMA Terni, Don Simone Sorbaioli Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, il Magg. Sergio Riccardi Comandante NAS Perugia, il Dr. Giuseppe Guaglianone Presidente Ordine Farmacisti Provincia di Roma, il Dr. Mario Coviello Presidente Ordine Farmacisti Provincia di Rieti,

la Dr.ssa Verena De Angelis Presidente Ordine dei Medici e Odontoiatri Provincia di Perugia, il Dr. Nicola Volpi Presidente OPI Perugia, il Dr. Sandro Bianchini Presidente Ordine Veterinari Provincia di Perugia, il Dr. Pompei Presidente Ordine TSRM e PSTRP di Perugia e Terni, la Dr.ssa Roberta Alagna Vice Presidente Ordine Psicologi Umbria, il Dr. Antonio D’Acunto Presidente ASSOFARM Umbria, il Dr. Andrea Caprodossi Direttore Servizio Farmaceutico USL UMBRIA1, la Dott.ssa Francesca Castellani Presidente SUMAI Umbria, il Dr. Stefano Scambia Consigliere RENASFO, Letizia Picchio Presidente AISFA Perugia.

