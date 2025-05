di GILBERTO SCALABRINI

Foligno, 18 mag. 2025 – La città si prepara a vivere una nuova, emozionante edizione della Giostra della Quintana. Un cartellone ricco di appuntamenti, tradizioni e spettacolo animerà la città, con il ritorno di eventi simbolo capaci di coinvolgere rionali e visitatori in un’atmosfera senza tempo.

Si parte sabato 24 maggio con uno degli appuntamenti più attesi: la “Cena Grande”. Nella suggestiva cornice di Palazzo Trinci, centinaia di commensali saranno protagonisti di una serata che profuma di storia e passione quintanara. A fare da cornice al banchetto, la presentazione ufficiale del Palio, destinato al Rione che trionferà nella Giostra di giugno.

Da venerdì 30 maggio, poi, le Taverne dei dieci Rioni riapriranno le loro porte, pronte ad accogliere avventori e curiosi fino al 13 giugno. Profumi intensi, sapori autentici e l’inimitabile accoglienza delle “case” rionali faranno rivivere l’anima gastronomica della Quintana.

Domenica 1° giugno, riflettori puntati sul “Campo de li Giochi Marcello Formica e Paolo Giusti” per le attesissime Prove Ufficiali, al via dalle ore 21. Un momento decisivo, in cui si inizieranno a intravedere i possibili protagonisti della Giostra.

Grande attesa anche per il ritorno del “Gareggiare dei Convivi”, che nel 2025 vedrà ancora una volta i dieci Rioni – cinque a giugno, cinque a settembre – sfidarsi a colpi di eleganza e fedeltà storica nella sontuosa ricostruzione di banchetti barocchi. Un vero e proprio spettacolo per gli occhi e per il palato, divenuto negli anni il fiore all’occhiello della manifestazione.

E sarà solo l’inizio: tanti altri eventi e spettacoli accompagneranno Foligno nei giorni della Quintana, traghettando la città fino al clou della Festa.

Venerdì 13 giugno, il tradizionale “Corteo delle Rappresentanze Rionali” sfilerà per le vie del centro, con destinazione Piazza della Repubblica, dove si svolgerà la solenne cerimonia della lettura del Bando e dell’arruolamento dei Cavalieri.

Infine, sabato 14 giugno, l’adrenalina salirà alle stelle: dalle ore 20:30, il “Campo de li Giochi” sarà teatro della sfida più attesa. Dieci cavalieri, dieci rioni, un unico obiettivo: conquistare l’ambito Palio e la gloria eterna.

La Quintana è pronta a riscrivere la sua leggenda.

