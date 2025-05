Le iniziative il 20 e il 23 maggio

Città della Pieve, 19 maggio 2025 – Città della Pieve rinnova il suo impegno a tutela degli insetti impollinatori in occasione della Giornata Mondiale delle Api, che si celebra il 20 maggio. Una data simbolica per riflettere sull’importanza vitale delle api per l’equilibrio degli ecosistemi e la sopravvivenza dell’uomo e per promuovere una cultura del rispetto e della cura verso questi piccoli grandi alleati della biodiversità.

Città della Pieve è “Città Amica delle Api” dal 2019 e da allora porta avanti politiche e azioni concrete per proteggerle: divieto di utilizzo di prodotti nocivi sul verde pubblico, predilezione per piante “amiche delle api” nelle aree verdi comunali, utilizzo di trattamenti biologici nella lotta contro le zanzare, creazione, grazie alla collaborazione con la Fondazione Perugia, di due oasi comunali per le api, realizzazione di eventi e attività educative con l’apporto del Gruppo Ecologista “Il Riccio”.

Le iniziative per il 2025 si svolgeranno in sinergia con il mondo scolastico e le realtà del territorio.

Domani, martedì 20 maggio, la paleontologa Adria Faraone del Gruppo Ecologista “Il Riccio” incontrerà le classi 1A, 1B e 2A della Scuola Primaria “Pietro Vannucci” per un momento formativo e affascinante sulla storia delle api, la loro evoluzione, la loro vita sociale e l’importanza del loro ruolo per la Terra e l’umanità.

Per l’occasione sarà mostrato anche un prezioso reperto: un’ambra fossile contenente api.

A seguire, gli alunni si recheranno presso la Stele delle Api, posizionata di fronte alla Rocca Perugina in Piazza Matteotti, dove alle ore 11.00 incontreranno le autorità comunali, a testimonianza dell’alleanza tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadinanza per la difesa degli impollinatori.

Inoltre, venerdì 23 maggio alle ore 15.30, presso l’Ufficio Turistico di Piazza Matteotti, si terrà il laboratorio creativo dedicato ai bambini “Ritratto di un’Ape”.

Una giornata simbolica ma concreta, per ricordare che senza le api, non ci sarebbe futuro.

“Città della Pieve – sostiene il Comune – continuerà a fare la sua parte, con attenzione, azioni mirate e una comunità sempre più consapevole”.

