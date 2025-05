Torino, 19 mag. 2025 – Grande successo ha riscosso in questi giorni la casa editrice LuoghInteriori in occasione della partecipazione all’edizione 2025 del Salone del Libro di Torino. Oltre ad aver ricevuto dalla Regione Umbria l’incarico della gestione dello stand degli oltre 40 editori umbri che è stato coordinato con professionalità da Andrea Vella, la casa editrice tifernate si è distinta per la presentazione di opere di grande interesse con autori prestigiosi di livello nazionale.

Ma il momento clou si è registrato nello stand dei Paesi Bassi, ospite quest’anno della kermesse torinese, quando Antonio Vella, insieme ai curatori Marco Prandoni dell’Università di Bologna e Franco Paris dell’Università di Napoli, ha consegnato la pubblicazione “L’Olanda riscoperta – Esplorazioni letterarie” all’Ambasciatore olandese in Italia, alla Presidente della Fondazione Olandese per la promozione della Letteratura e al Presidente del Salone di Torino.

«L’opera da noi edita» ha commentato il direttore editoriale Antonio Vella «promuove la letteratura olandese tradotta e mediata con un’ampiezza e una molteplicità fino a pochi anni fa impensabili. I lettori italiani possono così andare oltre il ristretto numero di stereotipi – positivi e negativi – in cui la cultura dei Paesi Bassi risulta ancora spesso ingabbiata.

La raccolta di brevi saggi esplora la letteratura olandese in tutta la sua ricchezza, anche dalla prospettiva di chi la diffonde in Italia: traduttori e traduttrici. Da Anne Frank e Etty Hillesum al graphic novel su Vincent van Gogh; dai libri per bambini e ragazzi ai romanzi per adulti.

La nostra casa editrice» ha concluso Vella «ha pubblicato recentemente due raccolte di due importanti scrittrici olandesi contemporanee, Lieke Marsmann e Fleur Bourgonjie, e questo libro prosegue il progetto di cooperazione internazionale a cui LuoghInteriori guarda con grande interesse».

