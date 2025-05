Formazione dell’elenco professionisti per prestazioni integrative – Zone sociali 9 e 6 dell’Umbria

Spoleto, 19 mag. 2025 – E’online nel sito istituzionale dell’Ente – https://shorturl.at/aOZFE – l’avviso HOME CARE PREMIUM 2025 destinato ai professionisti per le prestazioni integrative da effettuare nelle zone sociali n.9 e 6 dell’Umbria.

Il Comune di Spoleto, in qualità di ente capofila della Zona Sociale 9 e di attuatore per la Zona Sociale 6, in attuazione di quanto definito nel bando relativo al progetto Home Care Premium 2025, promosso e finanziato dall’INPS per l’assistenza domiciliare a dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi e familiari di primo grado non autosufficienti, intende istituire un elenco di soggetti attuatori di prestazioni integrative.

Le prestazioni includono servizi professionali domiciliari effettuati da terapisti occupazionali, terapisti della neuro e psicomotricità, psicologi e psicoterapeuti, fisioterapisti, logopedisti, biologi nutrizionisti e dietisti, educatori professionali sociosanitari o sociopedagogici, infermieri, operatori sociosanitari (OSS) e operatori socioassistenziali (OSA).

Possono inviare la propria adesione sia professionisti in possesso di partita IVA, che professionisti non in possesso di partita IVA e dipendenti da società o studi associati.

In questa prima fase, al fine di garantire le attività previste a partire dall’1 luglio 2025, i professionisti interessati dovranno utilizzare il modulo allegato all’avviso, compilato in ogni sua parte, ed inoltrarlo entro le ore 12.00 del 3 Giugno 2025 al Comune di Spoleto tramite PEC all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it. La PEC dovrà riportare il seguente oggetto: “Individuazione di professionisti disponibili ad erogare le prestazioni integrative professionali di cui al progetto INPS HOME CARE PREMIUM 2025 – Zone sociali nn. 9 e 6”.

La regolare iscrizione all’Albo professionale di appartenenza rappresenta requisito di ammissione, pertanto il suo mancato possesso comporta l’esclusione del richiedente, ad eccezione delle prestazioni effettuate da operatore sociosanitario (OSS) e da operatore socioassistenziale (OSA) per le quali è necessario il possesso dell’attestazione della relativa qualifica professionale.

Successivamente al 3 Giugno 2025 saranno effettuati ulteriori aggiornamenti periodici degli elenchi per l’iscrizione di nuovi professionisti che nel frattempo abbiano presentato apposita istanza. Pertanto l’elenco è da intendersi aperto, fino alla scadenza dell’avviso, fissata al 30 aprile 2028.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare le referenti del progetto, dott.ssa Cinzia Calef, T. 0743.218737, email cinzia.calef@comune.spoleto.pg.it e la dott.ssa Erika Berlam, T. 0743.218515, mail erika.berlam@comune.spoleto.pg.it. Disponibili anche i numeri della Segreteria del Dipartimento 5 del Comune di Spoleto T. 0743.218715 – 218511 – 218711.

