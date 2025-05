Terni, 19 mag. 2025 – Nuovo appuntamento con il subbuteo calcio in miniatura giocato per l’atleta Ternano Marco Perotti tesserato Fisct.

Domenica 25 maggio 2025 sarà impegnato nella capitale a Roma al Gran prix Lazio. Evento sportivo agonistico organizzato dal club romano CCT ROMA, presso la location di Via luzio calcio d’inizio alle ore 9,30, in collaborazione con la Federazione italiana Sportiva calcio tavolo sezione regione Lazio, con il Settore nazionale Subbuteo Opes Italia ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.

Ci sarà una buona partecipazione da varie zone del Lazio tra cui Roma, Viterbo e Frosinone, anche da Salerno.

Il livello sarà molto alto con la presenza dei più forti top player di Roma.

Buon momento per Perotti che con le ultime buone prove disputate nei vari tornei sale al n35 nel ranking italia open Subbuteo individuale fisct su oltre 250 giocatori di tutta Italia.

Il commento del Ternano Marco :” la competizione di domenica 25 maggio sarà importante per prepararsi al meglio per i campionati italiani individuali di subbuteo tradizionale che ci saranno i primi di Giugno a Reggio Emilia nella location di Subbuteoland, anche quest’anno sono riuscito a qualificarmi per poterlo disputare, obiettivo fare bene per prendere nuovi punti per salire ancora nel ranking italia fisct”

