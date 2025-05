Due gli appuntamenti in programma sabato 24 maggio alla presenza dell’ambasciatore del Brasile in Italia Renato Mosca De Souza

Spoleto, 20 mag. 2025 – Dalla speciale relazione tra il festival FestambienteSud di Legambiente e l’Ambasciata del Brasile in Italia è nata l’idea di creare in Umbria, precisamente a Spoleto, un’occasione di incontro e conoscenza pensata e organizzata con l’obiettivo di dare vita ad un vero e proprio scambio culturale.

Sabato 24 maggio la città del Festival dei Due Mondi ospiterà due appuntamenti che saranno di fatti l’anteprima della XXI edizione di FestambienteSud, che si svolgerà in Puglia, con il titolo Out of Africa, il futuro dal Sud, tra Gargano e Valle d’Itria, dal 18 luglio al 1° agosto, diretto da Franco Salcuni, con la direzione artistica di Mauro Zanda.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra FestambienteSud, l’Ambasciata del Brasile in Italia, il Comune di Spoleto, Ação Social pela Música, la Meccanotecnica Umbra, vedrà la presenza a Spoleto dell’ambasciatore Renato Mosca de Souza.

Due i momenti in programma sabato 24 maggio. Alle ore 17.30, nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale, si terrà un incontro pubblico, coordinato dal giornalista RAI Max De Tomassi, aperto agli attori economici e culturali del territorio di Spoleto e finalizzato all’avvio di un percorso di costruzione di un ponte culturale ed economico con il Brasile. Interverranno il sindaco di Spoleto Andrea Sisti, l’ambasciatore del Brasile Renato Mosca de Souza, Alessandra Paciotto, presidente di Legambiente Spoleto, Franco Salcuni, direttore artistico di FestambienteSud, Carlo Pacifici, CEO di Meccanotecnica Umbria.

Nella Sala XVII Settembre del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, a partire dalle ore 20.30, è in programma il concerto con la “Camerata Jovem do Rio de Janeiro”. L’evento, che sarà a ingresso libero (con prenotazione su Eventbrite https://shorturl.at/Oo4PE), sarà la prima assoluta del loro tour italiano (domenica 25 maggio sono attesi alla Cappella Paolina al Quirinale). Si tratta non solo di un evento di grande valore, con 17 giovani musicisti brasiliani tra i 18 ed i 28 anni di età, ma è anche un appuntamento che porta con sé un significativo sociale importante, frutto del progetto Ação Social pela Música (Azione sociale per la musica), che vede nella musica un’occasione di riscatto economico e sociale per soggetti in situazione di marginalità sociale.

Il concerto sarà presentato dal giornalista RAI Max De Tomassi e vedrà la presenza dell’ambasciatore Renato Mosca de Souza, del sindaco Andrea Sisti e del giornalista RAI Mauro Zanda, direttore artistico di FestambienteSud.

