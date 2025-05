Approvato l’ordine del giorno sull’insediamento dei data center. ‘Perugia sarà un hub tecnologico di primo livello’

Perugia, 20 mag. 2025 – Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Perugia l’ordine del giorno presentato da Margherita Scoccia riguardante l’insediamento dei data center nel capoluogo umbro. L’esponente di Fratelli d’Italia parla di «importante passo in avanti per la nostra città in termini di innovazione, crescita economica e progresso tecnologico».

«I data center sono grandi infrastrutture che ospitano server e sistemi di archiviazione per gestire quantità enormi di dati, permettono a internet, alle aziende e alle istituzioni di crescere e sono indispensabili allo sviluppo dell’intelligenza artificiale – spiega il consigliere Scoccia -. L’approvazione della mia proposta crea presupposti importanti per far diventare Perugia un hub tecnologico e digitale di primo livello e tutto ciò porterà ripercussioni positive in termini di investimenti, posti di lavoro e sostenibilità».

«Ogni anno infatti – prosegue l’esponente di FdI – i colossi del cloud contribuiscono all’economia investendo centinaia di milioni di euro per espandere le loro reti di data center e garantire servizi sempre più veloci e affidabili. I data center supportano settori chiave come sanità, finanza e industria, attraggono start-up e grandi aziende nel digitale, creando posti di lavoro qualificati e sviluppo economico. Se ben progettati possono recuperare energia e rispettare l’ambiente. L’approvazione di questo ordine del giorno – conclude Margherita Scoccia – apre importanti scenari di lavoro, sviluppo e visione per Perugia».

(2)