19ª edizione organizzata da Ernyaldisko e Music Day Roma. Ingresso gratuito, dalle 9 alle 21. Espositori selezionati di cd, vinili, nuovi e usati e da collezione

Corciano, 20 mag.2025 – Torna al Quasar Village di Corciano la Fiera del disco, sabato 24 e domenica 25 maggio, per un weekend dedicato a collezionisti e curiosi che potranno immergersi nel mondo dei dischi, cd e vinili, nuovi, usati e da collezione.

Giunto alla 19ª edizione, l’evento è organizzato da Ernyaldisko e Music Day Roma e partecipano espositori selezionati da tutta Italia per una full immersion tra i vinili a 33 e 45 giri, i mix e i cd, di ogni genere musicale, dal metal e punk alla musica psichedelica, passando per il folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, fino alla musica classica e al cantautorato italiano.

L’ingresso è gratuito, dalle 9 alle 21, nella Galleria esterna del Quasar Village, tra King Sport e Prenatal, e sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati che troveranno, oltre a dischi nuovi, usati e da collezione, anche gadget e memorabilia. Nelle due giornate si possono acquistare, scambiare e vendere i dischi, il tutto avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

“Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova – raccontano gli organizzatori – e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che dal ‘Records Shop’ di Via Galata si espande nel tempo attraverso i numerosi temporary shops sparsi per l’Italia ed il ricco shopping online.

Da oltre un decennio, ormai, continua infatti con sempre rinnovato successo l’organizzazione delle Fiere del Disco: da tesori tutti da scoprire per gli appassionati, le Fiere sono diventate in breve eventi culturali di ampio respiro, che coinvolgono gli amanti della musica di tutta Italia, da nord a sud”. Per quanto riguarda Music Day Roma, nasce nel 2012 organizzando la Fiera del Disco nella Capitale appunto, sperimentando per la prima volta il connubio tra fiera e incontri culturali con maestri illustri della musica italiana e interventi di artisti, che hanno raccontato i loro successi ascoltati da tutti sotto la traccia della puntina del proprio giradischi.

Una proficua collaborazione di oltre 10 anni quella tra Ernyaldisko e Music Day Roma, che contribuisce a far crescere la mania del vinile.

