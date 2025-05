Ci saranno anche giovani cavalli, tappa Masaf ed allevamenti italiani tra la bellezza dell’altotevere umbro da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno al caldese Horse Academy

Città di Castello, 21 mag. 2025 – L’inizio di giugno sarà caratterizzato dal ritorno in grande di un evento sportivo equestre a Città di Castello: l’International Caldese Endurance Event 2025, Concorso internazionale di equitazione sulle lunghe distanze a cavallo, organizzato da Fise Umbria con il Caldese Horse Academy a Lerchi di Città di Castello da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno per tornare a gareggiare con i cavalli dell’endurance in una culla degli sport equestri tra verdi colline, come l’altotevere umbro.

Primo step la presentazione alla stampa martedì 20 maggio nella sala consiliare del Comune di Città di Castello, moderata da Nico Belloni, con la partecipazione della presidente del Comitato regionale Fise Umbria, Mirella Bianconi Ponti, dell’assessore comunale allo sport Riccardo Carletti e del team che organizza l’evento, Mauro Cucchiarini, Antonio Grasso, Mirko Tacchini: ospite d’eccezione, Gianluca Laliscia, pluricampione che ritorna in sella dopo otto anni. ’International Caldese Endurance Event è un concorso ufficiale Fei, Federazione Equestre Internazionale, e promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri, dal Masaf, Ministero per le Politiche agricole Sovranità alimentare e Foreste Dipartimento dell’Ippica, e da Anica Associazione nazionale italiana cavallo arabo, con inizio giovedì 29 maggio al Caldese Horse Academy di Lerchi a Città di Castello con l’apertura dell’Area Fei e le scuderizzazioni.

Venerdì 30 maggio si comporranno le commissioni, giudicante e veterinaria internazionali, e alle 15 saranno i cavalli finalmente a entrare in campo con le visite d’ispezione preliminari nella nuovissima arena in sabbia del caldese Horse Academy dove sono allestite le corsie per i trotti. Alle 18 di venerdì nel salone delle feste del Caldese Golf Club la presentazione degli Officials di Concorso con il Briefing tecnico per i concorrenti seguito da un prestigioso aperitivo e buffet con i prodotti eccellenze del territorio umbro, curato dallo chef dell’Antico Borgo di Celle. Già altissime le iscrizioni alle gare Fei (categorie internazionali) che segnano il numero di 88 partenti con alcuni dei migliori binomi a livello internazionale.

Sono 4 le categorie per la giornata del sabato 31 maggio: la prima delle gare sui 120 chilometri totali open partirà alle 6, mentre la seconda 120 chilometri, riservata ai giovani juniores alle 6.30. Altre 2 le categorie di sabato, sui 100 Km di cui una sempre open con partenza alle 7 mentre per la Cei 1* Junior o Young Rider l’orario di partenza è alle 7.30.

Tantissimi i “coronati d’Italia” e i nazionali italiani al via a questo evento: nella Cei 2* vi sarà la Campionessa Italiana Yr, medaglia di Bronzo agli assoluti 2023 e bronzo per l’Italia ai Campionati del Mondo Giovani Cavalli Lucrezia Bellaccini, il friulano Daniel Braido vice campione italiano in carica, il vincitore del titolo tricolore 2022 Giovanni Marigliano e Carolina Tavassoli Asli che lo vinse nel 2019 oltre ad essere stata Bronzo ai mondiali di Butheeb in UAE nel 2023, fino al Campione del Mondo a Dubai nel 2000 Gianluca Laliscia.

Nella categoria giovani sui 120 Km al via la sarda, campionessa italiana in carica, Marica Marras, l’abruzzese Giulia Moniz, bronzo agli europei 2022. Per la Cei 1* vedremo al via la veneta Caterina Coppini, due volte campionessa italiana YR e bronzo ai campionati del Mondo giovani cavalli 2024 oltre ad aver vinto nel 2022 la classifica mondiale combinata Fei. Altra veneta al via è Isabella Bonetto, bronzo agli assoluti di Arborea; il campano Carmine Calvanese, vicecampione italiano 2024 e oro nel 2021; Margherita Cigardi Russo, bronzo Cei 1YR 2023.

Nel gruppo dei 42 al via della 100 Km anche Martina Gaiani, Bronzo agli europei in Olanda così come Ita Marzotto, una leggenda dell’equitazione, con al collo in questa stagione le due medaglie d’argento dei campionati italiani 2023 e 24 e poi non poteva mancare la campionessa umbra Costanza Laliscia, con le sue 21 medaglie vinte tra Italia, Europei e Mondiali e reduce da due fantastiche prove internazionali tra aprile e maggio. In vista dei Campionati Continentali di Castiglion del Lago a giugno, prova la 100 Km tifernate la britannica Nicola Thorne. Nel lotto dei partenti anche i tifernati Matteo Bravi e Caterina Borsi, ma attenzione all’aeroplano Vincenzo Abruzzese con la sua Galizia de la Fichade che arrivano da una stagione in tutta Europa di altissimo livello.

In 15 partiranno nella Cei 1 stella giovani e sono tutti e 15 talenti dell’endurance con grandi chance nazionali. Domenica mattina inizieranno le gare sui 90 Km con l’attesa promozione dei giovani cavalli e degli allevamenti italiani con le tappe di Coppa Italia, Circuito Fise Giovani cavalli, tappa ministeriale con il quinto appuntamento del Campionato Masaf, Circuito Masaf Ministero per l’Agricoltura che promuove i prodotti nati e allevati in Italia. Sarà vetrina anche per i Cavalli purosangue Arabo con la quinta tappa del Circuito allevatoriale Anica.

A Lerchi, in una rinnovatissima location della fattoria Caldese che ospita il Caldese Horse Academy, anche le tappe del Campionato Regionale Endurance Umbria e gli interregionali con Umbria-Toscana-Marche.

La partenza della Prima categoria, di velocità, sarà domenica mattina alle 7.30. “Ancora una volta il nostro comprensorio, grazie alla perfetta organizzazione, ospiterà un evento di grande rilievo internazionale e questo lo si deve a Mirella Bianconi Ponti, alla Fise Umbria e a tutto lo staff che la affianca in questa due giorni di endurance in cui vedremo in sella campioni di ogni categoria. Città di Castello ancora una volta protagonista con i cavalli e le attività equestri con orgoglio e grandi tradizioni”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo sport, Riccardo Carletti.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la due giorni di endurance, la presidente Bianconi ha sottolineato con particolare commozione che il concorso ippico internazionale sarà dedicato alla memoria del cavalier, Riccardo Gualdani, personaggio storico del mondo dei cavalli di Città di Castello e dell’ippica, scomparso qualche anno fa, che ha speso gran parte della sua vita per la Mostra nazionale del cavallo e per le tante iniziative ed eventi che si sono svolti al centro Equestre Caldese: “sarà dedicata a lui”.

