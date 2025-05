Terni, 22 mag. 2025 – Nel pomeriggio di martedì, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto per furto aggravato un ventottenne tunisino, gravato da precedenti. Alla Centrale Operativa dell’Arma è giunta una segnalazione da un supermercato dell’area commerciale di Strada San Martino ove un giovane straniero era stato notato muoversi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali. Uscito apparentemente senza acquisti dall’esercizio, l’uomo era stato seguito all’esterno dal direttore nel tentativo di fermarlo per accertare se avesse asportato qualche articolo.

In quel frangente è sopraggiunta la pattuglia dell’Arma inviata sull’intervento che ha immediatamente bloccato il fuggitivo, poi identificato nel 28enne tunisino. Sottoposto a perquisizione personale, gli operanti hanno rinvenuto, nel suo zaino, sei bottiglie d’olio extravergine e tre confezioni di riso mentre all’interno del suo marsupio è stato rinvenuto un coltello a serramanico di 18 cm di lunghezza, con lama di 8 cm, sottoposto a sequestro.

Per il 28enne è scattato così l’arresto in flagranza per furto aggravato e la denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere mentre la refurtiva, del valore di poco più di 100,00 € è stata riconsegnata all’avente diritto. Dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, ieri si è svolta l’udienza per direttissima, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dello straniero l’obbligo di presentazione alla p.g..

Il procedimento è tuttora pendente e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

