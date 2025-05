La presentazione sarà martedì 27 maggio alle 10 nella sede di Cgil Umbria a Perugia

Perugia, 25 mag. 2025 – Si terrà martedì 27 maggio alle 10 nella sede della Cgil Umbria, a Perugia, nella sala Proietti, un incontro per analizzare la condizione salariale dell’Umbria in base a uno studio dell’Ufficio Economia della Cgil che ha elaborato gli ultimi dati disponibili dell’Osservatorio Inps sui lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato (esclusi settore agricolo e domestico).

All’incontro parteciperanno Maria Rita Paggio, segretaria generale di Cgil Umbria, e Francesco Sinopoli, presidente della Fondazione Di Vittorio.

“Molti dei temi che sono al centro della nostra battaglia politico-sindacale, precarietà e lavoro povero in primis – anticipano da Cgil Umbria – trovano in questi numeri un fondamento concreto e non contestabile. Riteniamo che la diffusione dei dati possa essere molto utile anche per sostenere la fase finale della nostra campagna referendaria”.

