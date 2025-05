No alle minacce legali, sì al confronto democratico

Perugia, 25 mag. 2025 – L’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria prende atto con rammarico che la Regione Umbria si riserva di “adire le vie legali anche cin richiesta di risarcimenti danni”, per “contrastare tutte le informazioni fuorvianti e non corrette anche pubblicate” in relazione alla diatriba tutta politica e partitica sulla situazione della sanità umbra.

L’Odg sottolinea che la categoria svolge le sue funzioni nel rispetto del diritto-dovere di cronaca e nel ruolo di spazio libero di confronto e dibattito nel rispetto delle contrapposte posizioni che le conferisce l’ordinamento.

(2)