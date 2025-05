L’appuntamento il 20 luglio nella suggestiva Rocca di Sant’Apollinare con Mario Tozzi ed Enzo Favata tra musica e parole

Marsciano, 26 mag. 2025 – Anche Marsciano entra a far parte dei Comuni toccati dal festival estivo di arti performative Suoni Controvento e il prossimo 20 luglio (ore 21) la suggestiva Rocca di Sant’Apollinare di Spina si trasformerà in palcoscenico per “Mediterraneo le radici di un mito”, uno spettacolo per voce narrante e musica che vedrà protagonisti Mario Tozzi (voce) ed Enzo Favata (sassofoni, clarinetti, elettronica).

«Siamo molto orgogliosi di vedere Marsciano entrare nel programma di Suoni Controvento, un festival di grande valore artistico e culturale – commenta Michele Capoccia, assessore al Turismo del Comune di Marsciano – La scelta del nostro territorio come tappa di questa rassegna è un riconoscimento importante, che valorizza la bellezza del luogo scelto per il concerto e la particolarità degli artisti coinvolti: un connubio perfetto, che saprà regalare un’esperienza unica. È un piacere poter arricchire l’estate marscianese con un appuntamento di qualità, che si integra armoniosamente nella nostra offerta culturale e turistica. Colgo l’occasione per ringraziare i mecenati del Castello di Montevibiano per il sostegno nell’ambito del progetto Art Bonus».

Uno scienziato della terra e un musicista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile cifra stilistica. Mario Tozzi, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, e Enzo Favata, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale, insieme raccontano il Mediterraneo attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro.

Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Sito ufficiale Suoni Controvento www.suonicontrovento.com

