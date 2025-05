A distanza di due anni l’uno dall’altro si sono laureati campioni italiani di atletica e Triathlon nelle rispettive categorie. Nel 1999 anche la mamma è stata campionessa italiana giovanile in ginnastica artistica

Città di Castello, 26 mag. 2025 – Famiglia da “podio”: babbo e figlia campioni nello sport a distanza di due anni l’uno dall’altro si sono laureati campioni italiani di atletica e Triathlon nelle rispettive categorie.

Nel 1999 anche la mamma è stata campionessa italiana giovanile in ginnastica artistica, specialità corpo libero e nel nuoto con il Cnat. La bella storia di vita e sport che ha per protagonisti, Claudio Galliani, 40 anni, docente di Scienze Motorie e Sportive presso l’I.I.S. Città di Sansepolcro, la figlia Matilde, 11 anni e la mamma Erika Alunni, 34 anni, istruttore di nuoto, accomunati dalla passione per lo sport, la corsa e gli ostacoli da superare che gli hanno consentito di raggiungere obiettivi nazionali.

Nel 2023, Matilde ha conquistato il titolo di campionessa italiana di OCR gare di corsa ad ostacoli, che abbinano alla corsa stessa il superamento di ostacoli sia naturali (scavalcare tronchi d’albero, attraversare fiumi, superare rotoballe di fieno, )sia artificiali (muri di legno di varie altezze da superare, arrampicarsi sulla corda, prove di equilibrio, prove in sospensione come la scala orizzontale o il multiring con anelli). La gara a Villar Dora (Torino), nella sua fascia età, si era svolta nel compiere un percorso di 1100 metri di corsa nello sterrato dove all’interno sono stati distribuiti 21 ostacoli, di cui ben 6 in sospensione.

Allenata dalla già pluripremiata atleta Elite della Nazionale Italiana, Noemi Orologio, e dal fidanzato Christian Burani, Matilde è salita sul gradino più alto del podio. Pur giovanissima può già vantare un curriculum sportivo di tutto rispetto costruito negli anni con passione, dedizione e tanta voglia di divertirsi attraverso lo sport, sempre con il sorriso. Attualmente è in forza alla Libertas Città di Castello e si allena con il preparatore, Paolo Tanzi.

A distanza di due anni, qualche giorno fa, è giunto in famiglia un altro prestigioso successo che ha visto, questa volta, salire sul podio più alto il babbo Claudio ai Campionati Italiani Triathlon Cross, (la variante del triathlon classico con mtb e trail running invece che con bici e corsa su strada) a Gavoi (NU), presso il Lago di Gusana, nel mezzo del Gennargentu in Sardegna. Le distanze prevedevano 1km di nuoto nel lago, 26 km di mtb e 6 km di trail running da fare tutto d’un fiato senza un attimo di respiro.

Con 2h e 14 minuti di gara Claudio Galliani Claudio è riuscito a riportare il titolo di Campione italiano, categoria M1 (40-45 anni). Iscritto con la squadra “Triathlon Altotevere” sezione della Atletica Avis Sansepolcro, ma da sempre residente in vocabolo Passerina, Claudio Galliani si allena costantemente in piscina a Città di Castello e su e giù per le colline del comprensorio, scenario naturale perfetto con percorsi ideali per allenare la mtb ed il trail running. Matilde, vive con i genitori, Claudio Galliani ed Erika Alunni, alla periferia della città, al vocabolo Passerina. e si può dire davvero che è figlia d’arte.

“Una famiglia di sportivi di professione e passione che con i risultati prestigiosi conquistati rappresenta al meglio il tessuto sociale della nostra comunità, dove un tifernate su tre ogni giorno pratica sport nelle più svariate discipline. Congratulazioni a Matilde, al babbo Claudio neo-campione italiano e mamma Erika, esempi belli di passione per lo sport da praticare sempre con il sorriso, il rispetto delle regole e la voglia di divertirsi”, hanno dichiarato il sindaco Luca Secondi e l’assessore allo Sport, Riccardo Carletti.

