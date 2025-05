L’edizione 1508: ipotesi e prospettive di ricerca

Foligno, 26 mag. 2025 – Si terrà giovedì 29 maggio, a Foligno, a Palazzo Trinci (dalle 9 alle 18,30), il convegno internazionale “L’edizione 1508 del Quadriregio di Federico Frezzi: ipotesi e prospettive di ricerca”.

Foligno intende riproporre all’attenzione nazionale e internazionale una delle personalità più illustri della sua storia, quella del domenicano Federico Frezzi, vescovo della città e della diocesi dal 1403 al 1416, autore del Quadriregio o Libro dei quattro Regni.

Il Quadriregio è un mondo popolato di contemporanei del Frezzi e di personaggi mitologici; è un viaggio nei regni dell’aldilà e attraverso i mali del mondo, alla ricerca della sapienza e delle virtù. Scritto in terzine, il poema non si limita a imitare la Commedia, ma rielabora la materia dantesca riuscendo in molti casi a trovare una propria forza e una propria originalità.

L’intento del convegno, dopo quello effettuato su Frezzi e il suo poema in occasione dei seicento anni dalla sua morte, è quello di approfondire le conoscenze sulla vita e la formazione del religioso nell’ambito dell’ordine domenicano, sul suo ruolo di maestro in teologia, sui rapporti da lui intrattenuti con la corte dei Trinci tra la fine del Trecento e i primi anni del Quattrocento.

Come è noto, il Quadriregio fu ristampato molte volte, l’edizione più pregevole fu quella fiorentina del 1508, intorno alla quale ruota l’incontro scientifico di giovedì 29 maggio. Il Centro di ricerche Federico Frezzi ha provveduto alla ristampa anastatica in 250 copie di tale edizione. Per l’occasione si riuniscono prestigiosi italianisti, filologi, studiosi dell’arte xilografica, storici del contesto signorile, storici del libro che contribuiranno a mettere in luce l’interesse e la fortuna dell’opera frezziana.

Il convegno non è limitato agli specialisti: gli organizzatori intendono infatti coinvolgere insegnanti e studenti della città di Foligno e favorire la partecipazione di giovani studiosi provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, nel ringraziare il Centro di Ricerche Federico Frezzi per la sua attività, ha sottolineato che “l’evento, con il coinvolgimento di diversi enti internazionali, potrà rappresentare un rilevante contributo per la conoscenza e il progresso nella ricerca scientifica in ambito letterario e storico del periodo tra la fine del Medioevo e l’Umanesimo–Rinascimento”.

L’assessore alla cultura, Alessandra Leoni, ha reso noto che “nell’occasione del convegno, la biblioteca comunale ospiterà una esposizione di documenti legati all’opera di Federico Frezzi, tra cui antiche edizioni del Quadriregio, e al Centro di ricerche Federico Frezzi”.

Programma convegno

Sessione mattutina

Presidente: Tommaso di Carpegna Gabrielli Falconieri, Professore Ordinario Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Il Quadriregio: l’autore e il contesto, la tradizione, le fonti e la fortuna

Saluti istituzionali Stefano Zuccarini, Sindaco di Foligno; padre Antonio Cocolicchio, Padre Provinciale della Provincia Romana dei domenicani; Monica Sassi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno; Maria Marinangeli, Dirigente Scolastico Liceo “Frezzi” di Foligno;

Edoardo Barbieri, Isabella Fiorentini, Elena Laureti, Presentazione della ristampa anastatica dell’esemplare del 1508 conservato alla Biblioteca Trivulziana di Milano

Elena Laureti, Presidente del Centro di Ricerche “Federico Frezzi”, con Samuele Ferocino e Eleonora Reali – Federico Frezzi dai documenti d’archivio

Jean-Baptiste Delzant, Maître de conférences Université Paris Cité – Le donne e l’esercizio del potere nelle signorie urbane italiane. Elementi di un’indagine su Costanza Orsini-Trinci, moglie di Ugolino III (Foligno, inizio Quattrocento)

Ylenia Papa, Dottore di Ricerca Università per Stranieri di Perugia – Il Quadriregio: dalla tradizione manoscritta all’edizione del 1508

John C. Barnes, Professore Emerito University College Dublin – L’invidioso, il martire, la vergine: fonti medievali del Quadriregio

Simone Casini, Professore Ordinario Università degli Studi di Perugia – «Pregi singolarissimi e veramente poetici». Letture e riscoperte ottocentesche del Quadriregio

Sessione pomeridiana

Presidente: John Butcher, direttore scientifico della sezione di arte e letteratura del Centro Studi “Mario Pancrazi” di Sansepolcro

L’edizione a stampa del Quadriregio del 1508: il testo e le immagini, l’ambiente di produzione, l’editore e la circolazione

Daniele Piccini, Professore Ordinario Università per Stranieri di Perugia – Il testo dell’edizione 1508 del Quadriregio

Piero Scapecchi, già bibliotecario del Ministero dei beni e delle attività culturali – Una zona grigia in una città divisa: la stampa a Firenze tra XV e XVI secolo

Edoardo Barbieri, Professore Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore del Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca (CRELEB) – Sull’attività editoriale di Piero Pacini da Pescia, finanziatore dell’edizione 1508 del Quadriregio

Ilaria Andreoli, ricercatrice e coordinatrice scientifica, Institut national d’histoire de l’art (INHA, Parigi) – L’edizione Pacini, Firenze 1508: parole e immagini nel contesto della coeva editoria illustrata fiorentina

Gert Jan van der Sman, ricercatore e bibliotecario Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte (NIKI Florence) – Botticelli, Bartolomeo di Giovanni e il libro illustrato di fine Quattrocento

Valentina Mirabella, Curator of Italian Collections, British Library, Alyssa Steiner, Curator Printed Heritage Collections – Le edizioni del Quadriregio conservate alla British Library

Francesca Tropea, Funzionario bibliotecario, Biblioteca nazionale centrale di Firenze – Manoscritti, rari e fondi antichi – Copie del Quadriregio di Federico Frezzi conservate presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze: aspetti bibliologici e note di esemplare

Isabella Fiorentini, Funzionaria responsabile Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana – Le edizioni del Quadriregio nelle collezioni di casa Trivulzio

