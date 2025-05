Foligno, 26 mag. 2025 – La Donna Cannone, Generale, Rimmel. Un’ora. Un’ora di magia e di grande musica ha incantato domenica l’Auditorium San Domenico dove sul palco è salito il mito Francesco De Gregori, leggenda indiscussa della musica d’autore, a Foligno per un concerto benefico organizzato dal locale club Inner Wheel.

Entusiasmo alle stelle, forte emozione in gola per un evento che ha regalato al pubblico – Auditorium sold-out – un De Gregori a distanza ravvicinata, in versione teatro, dai tratti intimistici, poetici, per un recital di solo piano e voce, dove sono scorsi i brani, undici, che hanno portato nel mondo pagine indimenticabili della musica italiana.

Accompagnato al pianoforte da un bravissimo Carlo Gaudiello, De Gregori – in mano l’inseparabile armonica – ha dialogato e cantato per una città che ha nel cuore. “Sono felice di essere qui, in questo bellissimo Auditorium, in una città meravigliosa che conosco bene. Grazie a tutti per essere venuti”. Per chi non dovesse saperlo, il Francesco nazionale ha infatti da anni una casa e un oliveto nella campagna spellana e la città la frequenta.

Grande, grandissimo l’abbraccio del pubblico che ha salutato ogni brano con vere ovazioni. Avvio di concerto affidato a brani che il cantautore romano ha definito poco noti – Mannaggia alla musica, Falso movimento, Atlantide -, poi un omaggio a Paolo Conte, Pittori della Domenica, per poi avviarsi sulla strada dei pezzi cult, gli indimenticabili di sempre. Con l’emozione che fa vibrare il San Domenico sulle note e sulle parole di Generale, Pezzi di Vetro, Rimmel, la Leva Calcistica, la Dona Cannone, per chiudere con Buonanotte Fiorellino.

Sembra tutto finito. De Gregori scende dal palco. In scena tornano i musicisti della meravigliosa Filarmonica di Belfiore guidata dal direttor Marco Pontini con cui la serata si era aperta, quaranta piacevolissimi minuti dedicati a Ennio Morricone, musica e immagini dai cult movie del cinema italiano, C’Era una Volta in America, Sacco e Vanzetti, Per un Pugno di Dollari, Nuovo cinema Paradiso. I Filarmonici hanno aperto e il pubblico pensa chiuderanno la serata. Invece a gran sorpresa De Gregori torna al suo pubblico per una suggestiva “Sempre e per Sempre” accompagnata dal piano e dalla Filarmonica, elogiata dal cantautore “Non vi conoscevo. Ora vi ho scoperto. Siete meravigliosi”.

La serata, condotta da Romina Morici past-president Inner Wheel Foligno, è iniziata con le parole di Eleni Giovani, attuale presidente, psicologa, ideatrice del progetto “Il futuro in mano: la Buona Psico Educazione”, piano di sostegno psicologico per i ragazzi delle scuole superiori di Foligno. Quest’anno alla seconda edizione, al progetto andranno i proventi, al netto dei costi, del concerto. “Ringrazio tutti.

Ma soprattutto sono grata a Francesco De Gregori per averci donato un evento d’eccezione, unico e grandioso – commenta la Giovani -. Ha subito accolto con generosità, sensibilità e disponibilità l’invito ad essere con noi. Un gesto prezioso che va ben oltre le note e le parole, comunque meravigliose. È qualcosa che parla al cuore e che dà forza alla nostra missione. Sempre e per sempre grazie maestro, per questa serata, per le emozioni, la musica e le canzoni capolavoro entrate nella storia e nella vita di tutti noi”.

