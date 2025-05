Gualdo tadino, 26 mag. 2025 – Nei giorni scorsi, presso la Sala Consigliare del Comune di Gualdo Tadino, si è svolta la cerimonia conclusiva del progetto ERASMUS PLUS PROGETTO K122- SCH SHORT TERM LEARNING MOBILTY OF PUPILS NAME OF THE PROJECT:LET’S FLY HIGH, alla presenza della Dirigente Scolastica dell’I C Gualdo Tadino, Prof.ssa Angela Codignoni, della Direttrice amministrativa Francesca Casella, del Sindaco Dott. Massimiliano Presciutti, dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi e dei docenti referenti.

L’evento, aperto al pubblico, è stato un momento di condivisione delle esperienze vissute dai docenti, dalle studentesse e dagli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado F Storelli, che lo scorso febbraio hanno partecipato al soggiorno in Francia.

Gli alunni, rappresentati da Donald Spennacchio, Lucrezia Depretis, Caterina Provvedi, Francesco Fazi, Sofia Angelini e Salwua Moussaddek, hanno esposto i vari aspetti del Progetto, da quelli più tecnici a quelli culturali ed artistici, ed hanno raccontato le tante emozioni legate a questa importantissima esperienza.

La Dirigente, dopo aver ringraziato i genitori per la loro preziosa presenza, ha sottolineato il grande valore educativo ed umano del Progetto e l’impegno della Scuola nel percorso di Internazionalizzazione, frutto della collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica (dirigenza, segreteria, corpo docenti, alunni e famiglie), nonché il grande orgoglio di essersi accreditati presso un’Istituzione importante e prestigiosa come quella del Programma Erasmus.

L’evento è stato anche l’occasione per presentare la seconda fase del Progetto, che porterà in Irlanda 8 docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per attività di job shadowing e per approfondire sul campo le competenze di lingua inglese.

Il Sindaco di Gualdo Tadino ha evidenziato, dal canto suo, l’importanza del sentirsi cittadini europei, con tutti i valori che questo concetto porta con sé.

Le autorità hanno poi consegnato ai ragazzi i meritatissimi attestati di riconoscimento.

Una grande sinergia, dunque, volta alla condivisione di quei valori che possono e devono costruire ponti di PACE, in un’epoca in cui divisioni e guerre sono dietro l’angolo.

