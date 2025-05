Il Pozzuolo del Presidente Giardini ha tenuto testa al Solomeo

Pozzuolo Umbro, 27 maggio 2025 – Solomeo e Pozzuolo hanno festeggiato insieme, sul campo del Pozzuolo davanti a un folto pubblico, la conclusione del Campionato Uisp Eccellenza, al primo è andato il titolo, al secondo il riconoscimento di rivelazione. Un grande esempio di sinergia tra aziende e calcio. (Nella Nefoto, Giardini Spa – GS Pozzuolo – La squadra).

Il Pozzuolo da neopromossa in questa difficile categoria, chiude il campionato con il 6º posto, superando compagini più esperte come il Circolo Trasimeno e dimostrando che anche una piccola realtà può competere coi più forti.

Infatti, è proprio grazie a una vittoria casalinga contro il Solomeo durante la stagione che il GS Pozzuolo ha conquistato il pass per le fasi finali della Coppa Umbra, disputate a Misano Adriatico.

Il presidente Giardini si dice soddisfatto: “Credo che come prima esperienza sia andata molto bene. A inizio campionato, con lo staff e soprattutto con gli allenatori, ci eravamo dati due obiettivi: la qualificazione alla fase finale della Coppa Umbra e il 6º posto in classifica. Qualcuno parlava di salvezza come obiettivo minimo… e invece li abbiamo raggiunti entrambi!”

Il girone di andata è stato complesso con la squadra che ha impiegato tempo a prendere le misure a una categoria impegnativa. Tuttavia, nel girone di ritorno, la squadra ha cambiato passo, collezionando punti e consensi. Gli allenatori Massimiliano Sabatta con Brocchi e Lodovichi, hanno trasmesso ai giovani atleti quella consapevolezza che all’inizio mancava.

“Saremo pronti e ancora più forti la prossima stagione” – ha dichiarato il vicepresidente Marino Mencarelli. “Il mio presidente non lo cambio con nessuno” – ha rincarato il capitano Guido Iorizzo.

Per l’estate la Palestra Better ha intanto già invitato i giocatori ad allenarsi per rafforzare le gambe e prevenire gli infortuni, troppo spesso verificatisi.

In generale fondamentali gli apporti della famiglia Iorizzo fondatrice della squadra, dell’avvocato Francesco Simioli, del padre dell’allenatore Sabatta e ora del nuovo dirigente Massimiliano Sacconi. La forza del gruppo è stata amplificata da una importante presenza femminile con Lucia e Cristina sempre presenti in segreteria e nella comunicazione.

Un po’ come Solomeo, anche Pozzuolo è un piccolo centro dove tutte le forze collaborano anche al successo sportivo, non solo gli sponsor ma anche la Mostra Agricola Artigianale del Trasimeno (MAAT), sempre presente nel favorire le attività della squadra.

