Saranno ospiti del palco Malika Ayane, Santi Francesi, Motta, Leo Gassman e Niccolò Fabi e altri cinque. Biglietti disponibili dalle ore 13 di oggi, martedì 27 maggio

PERUGIA, 27 mag. 2025 – Un festival nel festival. Basta fare l’elenco dei nuovi ospiti: Malika Ayane, Santi Francesi, Motta, Leo Gassman e Niccolò Fabi. Saranno loro i protagonisti della “Galleria che spacca”, il tradizionale palco d’eccezione de “L’Umbria che Spacca” allestito alla Galleria Nazionale dell’Umbria dove la musica incontra l’arte in un dialogo senza tempo. (Nella foto, Foto Malika- Credits Attilio Cusani)

Il festival, con la 12/a edizione in programma a Perugia dal 2 al 6 luglio, torna quindi all’interno del museo cittadino per la sezione ideata per creare un confronto diretto e più intimo tra pubblico e artista. Confermata infatti la formula vincente “parole e musica” pomeridiana: a partire dalle ore 17:30 (biglietti disponibili dalle ore 13 di martedì 27 maggio, posti limitati) l’incontro con l’ospite di turno, per un dialogo condotto dal giornalista Michele Bellucci, che si racconta anche con brani eseguiti in acustico all’interno della Sala Podiani. Frammenti musicali dal vivo riecheggeranno quindi tra i capolavori dell’arte umbra.

Confermati quindi anche quest’anno gli eventi realizzati in collaborazione con Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, diretti da Costantino D’Orazio. In questo modo l’inestimabile patrimonio artistico del museo perugino potrà accogliere ancora una volta straordinari artisti e fare da cornice alle loro esibizioni.

Si parte quindi con la voce raffinata di Malika Ayane (2 luglio), per proseguire poi con l’indie-pop contemporaneo dei Santi Francesi (3 luglio), con il rock d’autore intenso e viscerale di Motta (4 luglio), con le sonorità melodiche solari di Leo Gassman (5 luglio), e per finire con il cantautorato maturo e poetico di Niccolò Fabi (6 luglio).

“L’Umbria che Spacca”, ideato, sviluppato e promosso dalla Roghers Staff APS, torna anche quest’anno con una sempre maggiore attenzione alla multidisciplinarietà e multisettorialità per offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali ma soprattutto grandi protagonisti della scena musicale contemporanea, senza dimenticare di dare spazio alle realtà del territorio.

L’edizione 2025, con una serie di eventi itineranti e di altre importanti novità che saranno annunciate prossimamente, per cinque giorni inonderà di musica e non solo il centro storico del capoluogo umbro. Per il “main stage” ai Giardini del Frontone la line up già annunciata è da capogiro, grazie alle serate di mercoledì 2 luglio, con i Baustelle per il tour estivo dei 25 anni di carriera della storica band e il cantautore siracusano Marco Castello (due universi musicali che si incontrano combinando eleganza senza tempo e un groove che attraversa generazioni), di giovedì 3 luglio per una notte tutta in rosa, con il doppio concerto di due delle voci femminili più interessanti del panorama musicale attuale come Rose Villain e Gaia, di venerdì 4 luglio con il duo degli Psicologi, composto da Alessio Aresu (Lil Kaneki) e Drast (Marco De Cesaris), insieme a Giuse The Lizia e Centomilacarie, per una serata dedicata ai giovanissimi, di sabato 5 luglio con la leggenda dell’hip hop italiano Guè, ed infine quella conclusiva del 6 luglio (ad ingresso gratuito) con il cantautore toscano Lucio Corsi.

All’Umbria che Spacca torna anche il risveglio preferito dagli amanti della musica: i concerti all’alba nel “Garden Stage” all’Orto medievale dell’Università degli Studi di Perugia, all’interno del complesso monumentale di San Pietro, avranno come protagoniste tre giovani e poliedriche cantautrici come Francamente (4 luglio), Erica Mou (5 luglio) e Anna Castiglia (6 luglio).

Biglietti dei vari concerti disponibili sul sito del festival www.umbriachespacca.it.

L’Umbria che Spacca è realizzato con il sostegno e il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Università degli studi di Perugia, Università per stranieri di Perugia, Adisu Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria, in collaborazione con Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria e Galleria Nazionale dell’Umbria, e con il sostegno della Fondazione Perugia e del Ministero della Cultura.

Main sponsor: Birra Flea. Sponsor: Coop – Centro Italia, +Energia. Partner: Testone. Water Partner: Acea. Radio ufficiale: Radio Subasio.

Sito: www.umbriachespacca.it

Facebook: www.facebook.com/UmbriaCheSpacca/

Instagram: www.instagram.com/umbriachespacca/

