Si chiude con un clima di festa e condivisione la stagione 2024/2025. A premiare le piccole stelle anche il presidente della Provincia

Perugia, 27 maggio 2025 – Oltre 600 bambine e bambini hanno animato domenica 25 maggio il PalaBarton di Perugia, trasformato per un giorno nella capitale umbra del minivolley, per il Gran Finale del Circuito Minivolley CSI 2024/2025.

Una giornata di festa, sport e sorrisi che ha coinvolto 35 società sportive affiliate al Centro Sportivo Italiano, celebrando la conclusione di un circuito che da settembre ad aprile ha fatto tappa nelle palestre di tutta la provincia.

Sul parquet del palasport sono stati allestiti 16 campi di gioco, dove si sono alternate le tre categorie del circuito con un’unica parola d’ordine: giocare e divertirsi. Nessuna classifica, nessuna competizione esasperata, ma partite, entusiasmo e una medaglia per tutti, in perfetta sintonia con la missione educativa del CSI, che promuove lo sport come strumento di crescita, inclusione e rispetto.

A premiare i giovani atleti è stato anche il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, che ha preso parte con entusiasmo alla manifestazione, portando il saluto delle istituzioni e sottolineando il valore educativo dello sport: “È una gioia vedere così tanti bambini e bambine vivere lo sport con passione e partecipazione.

Un sincero ringraziamento al Centro Sportivo Italiano per il grande impegno che porta avanti durante tutto l’anno, e un grazie speciale ai volontari, che con dedizione e generosità rendono possibili esperienze come questa. La presenza di tante famiglie racconta il valore profondo dello sport, che non è fatto solo di risultati, ma soprattutto di condivisione, crescita e rispetto delle regole”.

Al PalaBarton è arrivata nel pomeriggio anche la presidente del CSI Perugia, Emanuela Papadia, rientrata da Civitanova dove era impegnata con le finali regionali CSI. “Appena arrivata, mi sono immersa in un’atmosfera straordinaria – ha dichiarato –. Una vera festa dello sport, con 600 bambini in campo e una macchina organizzativa impeccabile.

Il lavoro di squadra di tutti è stato eccezionale: grazie di cuore a Massimiliano, a Barbara, e a tutti i volontari e dirigenti che hanno reso possibile una giornata così intensa e gioiosa. Perfino le medaglie sembravano non bastare per quanti eravamo! Il MiniVolley CSI è davvero un’esperienza che unisce sport, entusiasmo, inclusione e fatica condivisa… ma che soddisfazione!”.

Il Gran Finale del 25 maggio ha rappresentato la chiusura simbolica di una stagione intensa, confermando il Circuito Minivolley CSI come uno dei progetti più importanti per la promozione dello sport giovanile in Umbria. Un appuntamento che, ancora una volta, ha dimostrato come dietro ogni palla lanciata e ogni sorriso ci sia molto più di un gioco: c’è un percorso di crescita, di amicizia e di comunità.

