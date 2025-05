Il Rione trionfa in entrambe le competizioni del Torneo Sportivo tra i Rioni, aggiudicandosi il Torneo di Calcio a 5 Maschile, con una vittoria in finale per 4-3 contro San Rocco

Bastia Umbra, 27 mag. 2025 – Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, lunedì 26 maggio i colori del Palio sono tornati a brillare nel Torneo Sportivo tra i Rioni, una delle tante iniziative dell’Ente Palio pensata per far vivere la manifestazione durante tutto l’anno.

Il Miglio Sport Village di Bastia Umbra ha ospitato le due competizioni: il Torneo di Beach Volley Femminile e l’edizione 2025 del Torneo di Calcio a 5 Maschile.

Una serata vivace e partecipata, arricchita da un pubblico numeroso che ha incitato con entusiasmo i propri rioni dall’inizio alla fine. Entrambi i tornei si sono rivelati appassionanti e molto combattuti.

Nel torneo femminile di beach volley, le ragazze del Rione Portella, capitanate da Chiara Proietti, hanno dominato la finale contro Moncioveta con un deciso 21-13. In parallelo, si è disputata la finale del calcio a 5 maschile, che ha visto ancora una volta protagonista Portella, uscito vincitore con un combattuto 4-3 contro San Rocco.

A fine serata, atleti, organizzatori e tifosi si sono ritrovati per festeggiare il ritorno del Palio… naturalmente a suon di porchetta e vino!

Prossimo appuntamento

Oggi, 27 maggio, alle ore 21, l’Auditorium Sant’Angelo ospiterà l’Assemblea Generale dell’Ente Palio, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e la presentazione del Programma della 63ª edizione del Palio

Federica Moretti, Presidente Ente Palio de San Michele: “Il Torneo Sportivo tra i Rioni si conferma, anche quest’anno, come un appuntamento significativo nel cammino verso il Palio. Un momento di partecipazione condivisa, dove sport e senso di appartenenza si fondono in un’esperienza concreta.

Le competizioni di calcio a 5 maschile e beach volley femminile si sono svolte in un clima di correttezza e collaborazione, grazie all’impeccabile organizzazione del nostro coordinatore Claudio Fiorucci e al lavoro dell’intero Consiglio dell’Ente Palio. Ottima la partecipazione, sia da parte degli atleti che del pubblico.

Siamo particolarmente felici per la grande presenza di giovani, che hanno portato entusiasmo, energia e voglia di mettersi in gioco. La loro partecipazione è un segnale positivo per il futuro del Palio e per i valori che vogliamo continuare a trasmettere attraverso lo sport.

Un ringraziamento sincero a tutti gli atleti e le atlete che hanno partecipato con impegno, serietà e spirito sportivo. Un grazie speciale a Claudia Ciacci e Fabrizio Raspa per il coordinamento del torneo di beach volley, agli arbitri del calcio a 5, al Miglio Sport Village e agli sponsor, il cui contributo è stato fondamentale per la buona riuscita dell’evento.

Il Palio è una manifestazione che richiede impegno costante, passione e una visione condivisa. Sempre”

Torneo di Beach Volley Femminile (Campo sportivo Miglio Sport Village)CLASSIFICA

1° Portella

2° Moncioveta

3° San Rocco

4° Sant’Angelo

FINALE

Portella – Moncioveta: 21-13

Torneo di calcio a 5 maschile (Campo sportivo Miglio Sport Village)

CLASSIFICA

1° Portella

2° San Rocco

3° Moncioveta

4° Sant’Angelo

FINALE

Portella – San Rocco: 4-3

(1)