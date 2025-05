Inizieranno i lavori per la posa in opera delle tubazioni fognarie

Spoleto, 27 maggio ‘25 – Con una ordinanza il Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia ha disposto l’interruzione temporanea al traffico lungo la Sp 460 Montemartano per la posa in opera delle tubazioni in ambito dei lavori di riordino dei sistemi fognari.

Il provvedimento riguarda il secondo tratto, precisamente, dal km 1+250 (incrocio con via Tevere) al Km 1+650 (incrocio con via Po) in località San Martino in Trignano, e sarà in vigore da domani, mercoledì 28 maggio, al 14 luglio e comunque fino al termine delle operazioni.

Il traffico sarà regolamentato con le seguenti modalità:

– Direzione Spoleto, il traffico sarà convogliato sulla nuova viabilità alternativa transitando su Via Ticino, Via Po (privata) – Via Po (pubblica) – Via Tevere.

– Direzione San Martino, invece, sarà deviato su viabilità alternativa transitando su Via Tevere – Via Po (privata) – Via Po (pubblica) – Via Ticino.

Sarà garantita la circolazione stradale a doppio senso di circolazione nel percorso alternativo individuato; così come sarà possibile il passaggio verso le proprietà private e verso le attività commerciali ubicate nel tratto di strada interessato dai lavori.

