NOCERA UMBRA, 28 mag. 2025 – – Torna l’atteso appuntamento “Scopriamo Nocera”, organizzato da Trekking Nocera Umbra, che anima il centro storico della Città delle Acque nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 giugno. Alla sua terza edizione, l’evento, patrocinato dal Comune di Nocera Umbra, dal Comitato FIE Umbria, da Amodo Alleanza Mobilità Dolce e dall’Associazione Pro Nocera Umbra, offre un ricco programma di arte, musica, esposizioni, visite guidate, laboratori e incontri letterari, coinvolgendo artisti e artigiani nazionali e internazionali.

Per le esposizioni, saranno protagonisti scultori come Armando Moriconi e Anna Maria Orazi, insieme ai quadri di artisti di rilievo quali Leonello Proietti, Mauro Poponesi, Franco Taccogna, Carla Boccolini, Michele Sbicca, Antonio Marino, Maria Farru, Rita Piredda, Roberto Stazi e Ada Passeri.

In mostra anche opere dell’artista tedesco Bernhard Gillessen e le creazioni di artigiani come Fabiola Bisciaio e Gabriele Porzi.

La fotografa Tiziana Nanni, presente con una suggestiva installazione, realizzerà anche un laboratorio creativo di collage analogico che si terrà sabato alle ore 11.00 presso Palazzo Dominici e in serata musica dal vivo con la band The Time Machine presso la location Al Punto Giusto in piazza Umberto I.

Domenica 8 giugno alle ore 10.00 un Trekking Urbano, guidato da David Bianchini, condurrà i partecipanti attraverso i suggestivi vicoli medievali e i luoghi più significativi del centro storico. Il percorso prevede una tappa al Teatro Alphatenia recentemente inaugurato, alla Torre civica, ai lavatoi e alla Pinacoteca. Inoltre, alcuni locali privati saranno aperti per ospitare la mostra itinerante, arricchendo ulteriormente l’esperienza. L’iniziativa intende supportare la Mobilità dolce e sostenibile.

Il pomeriggio si concluderà alle 17.00 con un aperitivo letterario “Tra arte, storia e poesia” nella sala dei sindaci con la rivista “Volevo Dirti”, fondata dagli scrittori Alessandra Squarta e Alfredo Francesco Caiazzo. L’incontro si focalizzerà anche sull’importanza della scrittura a mano, con interventi della psicologa Milena Giomboni.

L’organizzazione dell’evento è curata da Sandra Ortega, presidente di Trekking Nocera Umbra, in collaborazione con Luisa Micheli e Barbara Bartolomei. Il progetto conta con il supporto di Csen Perugia, Il Capricorno, Visit Nocera, La Taverna di Cinicchia, We Fit, Pizzeria Pasticceria Porta Vecchia, Quartiere Porta Santa Croce, Al Punto Giusto e Live Nocera.

L’accesso alla mostra itinerante nelle sale storiche e nei locali privati resi disponibili è gratuito. Per il laboratorio creativo è necessaria la prenotazione.

Per partecipare o avere ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 338 9609217 o scrivere all’indirizzo email trekkingnoceraumbra@gmail.com.

