La kermesse di moda, arte e solidarietà torna, per la terza edizione, l’1 e 2 novembre

Deruta, 4 giu. 2025– Un evento esclusivo all’insegna delle buone relazioni e dello stare insieme, voluto da Laura Cartocci, ideatrice e presidente di Umbria Fashion, per ringraziare tutti coloro che in questi due anni hanno sostenuto la kermesse di moda, arte e solidarietà e che la sosterranno anche per la terza edizione in programma l’1 e 2 novembre alla Sala di Notari di Palazzo dei Priori a Perugia.

È nata così l’idea di Umbria Fashion Party, una serata di grande fascino alla Tenuta Montenero di Deruta che ha visto la presenza di istituzioni, politici, rappresentanti della Sezione Tessile-Abbigliamento di Confindustria Umbria e sponsor ma anche di stilisti, top model, modelle, influencer e giornalisti che hanno partecipato, negli anni, alla manifestazione. Un party che ha preso ispirazione dalle serate milanesi della Milano Fashion Week e ha portato in Umbria una ventata di novità. “Questa serata – ha dichiarato Laura Cartocci – vuole essere il mio modo per dire grazie a chi ha sostenuto Umbria Fashion e negli anni ha reso possibile la sua realizzazione. Umbria Fashion è un evento che non c’era e che è fortemente in crescita.

Lo dimostrano le adesioni, il pubblico partecipante, gli ospiti di rilievo regionale e nazionale che ogni anno vi prendono parte, lo dimostra l’attenzione da parte degli istituti superiori, professionali e accademici verso un evento di grande utilità per i giovani talenti e le aziende di moda. Una manifestazione che offre una connessione concreta tra il mondo della formazione e quello del lavoro con opportunità di crescita e visibilità”.

All’evento erano tra gli altri presenti due giovani stilisti, Attilio De Angelis ed Edoardo Mariani, vincitori della prima e della seconda edizione del contest per stilisti emergenti organizzato durante Umbria Fashion. Tanti, poi, i partecipanti alla serata, organizzata da Laura Cartocci e presentata da Manuela Marinangeli, a partire dai rappresentati del mondo istituzionale e politico umbro, tra cui i consiglieri regionali dell’Umbria Donatella Tesei, Laura Pernazza e Andrea Romizi, il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, l’assessore comunale di Perugia Costanza Spera, i consiglieri comunali di Perugia Margherita Scoccia e Leonardo Varasano, ed Erika Borghesi, già consigliera provinciale di Perugia. Presente, inoltre, Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia in centro e consigliere di Confcommercio con delega al centro storico Perugia.

Durante la serata non è mancato lo spazio dedicato alla solidarietà grazie alla presenza di Un’idea per la vita onlus, l’associazione presieduta da Laura Cartocci che opera a fianco delle malate oncologiche nel territorio umbro e che durante la serata ha incoronato ‘madrine del cuore’ le due top model presenti, Lucia Masoni e Milena Kundic.

A fare da cornice all’evento la musica di Solitaire deejay.

