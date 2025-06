L’autore racconta quando “Il 20 settembre presi la via della montagna”

Spoleto, 5 giug. 2225 – Sabato 7 giugno a Spoleto, presso la Biblioteca Montagne di Libri in via Antonio Busetti, 20, alle ore 17,00, ci sarà la presentazione del libro “Il 20 settembre presi la via della montagna…”.

Si tratta del diario della guerra partigiana di Luciano Formica, il comandante “Sandro”, edito da “Il formichiere”. Ne parleranno il giornalista Tiziano Bertini che ha curato l’edizione, la presidente dell’Anpi provinciale Mari Franceschini, coordina Anna Rita Cosso presidente nazionale di Cittadinanzattiva APS, saluti del presidente dell’Anpi Spoleto Francesco Giannini.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Anpi di Spoleto sez. Probo Martinelli in collaborazione con Anpi provinciale, Coordinamento per la pace i diritti umani e la difesa dell’ambiente e la Biblioteca Montagne di Libri, gestita da Legambiente Spoleto, nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione.

“Sandro” era il nome di battaglia di Luciano Formica (1924-1987), nato a Spello (PG). Durante la Resistenza, ventenne, guidò in Umbria gruppi armati numerosi, fino a 150 uomini, tra cui anche un disertore tedesco. I suoi ricordi annotati in un taccuino sono rimasti per decine di anni in fondo a un cassetto. Ora sono diventati un libro curato dal giornalista Tiziano Bertini, postfazione di Fabio Bettoni, “Il 20 settembre presi la via della montagna. Diario della guerra partigiana del comandante Sandro”.

Nel libro il protagonista racconta gli eventi dei sui 10 mesi di guerra, di vita sugli Appennini tra l’Umbria e le Marche e sulle loro propaggini per combattere nazisti e fascisti.

Con l’occasione, ricorderemo anche Il 14 giugno 1944, giorno in cui i nazifascisti furono cacciati da Spoleto, inseguiti dalle forze partigiane che impedirono armi alla mano l’ultima offesa alla nostra città, la distruzione delle miniere di Morgnano.

(3)