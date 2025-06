Sono Antonella Pinna, Raffaele Federici, Luisa Bosi, Laura Caruso

Perugia, 5 giugno 2025 – La Giunta Regionale dell’Umbria ha designato i nuovi componenti del Comitato scientifico per lo spettacolo, in attuazione della legge regionale n. 17/2004 “Norme in materia di spettacolo”.

Si tratta di Antonella Pinna, dirigente del servizio Valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche, che assumerà anche la presidenza dell’organismo; Raffaele Federici, sociologo dei processi culturali; Luisa Bosi, drammaturga e manager culturale; Laura Caruso, senior project manager e curatrice. I componenti scelti saranno nominati ufficialmente con un apposito decreto della presidente della Giunta regionale. L’incarico non prevede indennità.

Il Comitato – che resterà in carica fino al termine della legislatura, salvo modifiche alla normativa di settore – ha funzione consultiva ed è chiamato a esprimersi sulla qualità dei progetti proposti per l’assegnazione dei contributi regionali. Ha inoltre il compito di valutare la rilevanza locale, nazionale e internazionale delle attività di spettacolo.

La composizione del Comitato è stata definita nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa, che esclude la nomina di legali rappresentanti, amministratori, direttori e direttori artistici di organismi che svolgono attività d’impresa, pubblica o privata, nel settore dello spettacolo sul territorio regionale.

“Il Comitato scientifico – ha dichiarato Tommaso Bori, vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura – ha un ruolo chiave nel garantire la qualità e la coerenza delle politiche regionali in ambito culturale e dello spettacolo. Con questa nuova composizione vogliamo valorizzare competenze di alto profilo, capaci di orientare le scelte verso una visione radicata nel territorio ma proiettata a dialogare con i contesti nazionali e internazionali”.

