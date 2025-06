Appuntamento dall’8 al 15 giugno al tennis club Perugia. Sabato 7 anteprima minitennis ai Giardini Carducci aperto a tutti e con alcuni tennisti partecipanti al torneo

Perugia, 5 giu. 2025 – Il tennis italiano sta vivendo un momento d’oro e molti giovani si stanno avvicinando allo sport di racchetta, anche in Umbria: per questo sarà uno ‘spettacolo’ unico quello in programma sabato 7 giugno, dalle 15 alle 19 ai Giardini Carducci di Perugia, dove sono attesi tanti bambini e ragazzi delle scuole tennis del territorio per l’evento promosso e sostenuto dal Gruppo Grifo Agroalimentare, in collaborazione con Mef tennis events e Comune di Perugia, che anticipa la decima edizione degli Internazionali di Tennis Città di Perugia G.I.Ma. Tennis Cup, in programma dall’8 al 15 giugno al Tennis club di Perugia.

In particolare, sarà allestito un campo di minitennis aperto a tutti, dove si potrà giocare anche scambiando ‘battute’ con alcuni campioni, giocatori partecipanti al torneo Atp challenger 125. Un evento a cui si potranno unire, inoltre, cittadini e turisti in visita alla città, per una festa all’insegna della socialità e passione per lo sport.

“La nostra cooperativa – ha commentato Carlo Baccarelli, responsabile della comunicazione del Gruppo Grifo Agroalimentare – sostiene il territorio e lo sport, soprattutto quello giovanile, perciò sarà a fianco del grande tennis umbro durante tutta la settimana del torneo. Sabato saranno organizzati dei giochi a premi, con in palio gadget e omaggi firmati Grifo Latte, oltre a biglietti per assistere al torneo. Inoltre, per celebrare l’anniversario dei dieci anni del challenger, un fotografo ufficiale scatterà foto ricordo a tutti i partecipanti insieme ai campioni del tennis presenti”.

